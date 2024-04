Umrla su dva lovca, liječnici se boje da je smrtonosna bolest 'zombi jelena' prešla na ljude

Još su tamo 2019. američki stručnjaci upozorili kako je smrtonosna prionska bolest Chronic Wasting Disease (CWD) zahvatila veliku populaciju divljih jelena i losova i kako bi mogla prijeći na ljude. Radi se o bolesti koja napad mozak i kralježničku moždinu, a životinja je tijekom bolesti neuobičajeno agresivna i brzo gubi na težini i slabi. Američki stručnjaci prije pet godina rekli su kako bi u sljedećim godinama mogli očekivati prve ljudske slučajeve zbog konzumacije zaraženog mesa i da je moguće da će broj zaraženih biti znatan. To je izjavio Michael Osterhold, direktor Centra za infektivne bolesti, koji je bolest usporedio s kravljim ludilom.

Amerikanci su prvi put primijetili CWD prije više od 40 godina kod jelena u zatočeništvu. Istraživanja su pokazala da se bolest širi i na druge životinjske vrste. Sad se strahuje kako se bolest širi i na ljude. Dva lovca u SAD-u umrla su nakon što su jeli meso jelena. Doktori su objavili kako je 72-godišnji muškarac preminuo nakon lova, prije smrti imao je simptome koji ukazuju na tu bolest, bio je konfuzan i agresivan. Nakon njega preminuo mu je i prijatelj, član istog lovačkog društva. Obdukcija je pokazala kako je preminuo od Creutzfeldt-Jakobove bolesti, poznate i kao prionska bolest, piše index.

Kako je ova bolest izuzetno rijetka kod ljudi, strahuje se da je CWD prešao sa životinja na ljude, piše Science Alert, iako za to još nema dokaza.

Creutzfeldt-Jakobova bolest je prionska bolest koju karakterizira progresivno pogoršanje mentalnih funkcija, što dovodi do demencije, nehotičnog trzanja mišića (mioklonusa) i posrtanja pri hodu. Za nju nema lijeka. Većina ljudi umire unutar 4 mjeseca do 2 godine. To je je prionska bolest, koja se razvija kada se normalni protein naziva stanični prionski protein (PrPC) mijenja oblik (misfolds) i postaje prion koji uzrokuje bolest. Prioni se polako nakupljaju u mozgu i obično uzrokuju stvaranje malih mjehurića u moždanim stanicama, koji postupno odumiru. Kad se dovoljno moždanih stanica "pokvari" ili umre, simptomi se razvijaju, zatim slijedi smrt. Slučaj dva mrtva lovca u SAD-u zabrinuo je liječnike jer se već neko vrijeme nagađa da bi CWD mogao prijeći sa životinja na ljude. No nije poznato jesu li se lovci zarazili tom smrtonosnom bolešću ili su prionsku bolest dobili iz nekog drugog izvora.

CWD otkrili u u Europi

Spongiformna encefalopatija (CWD), izuzetno zarazna i smrtonosna bolest mozga kod životinja koja pripada skupini bolesti poznatih kao transmisivne spongiformne encefalopatije (TSE), oktrivena je u travnju i svibnju 2016. godine kod jednog divljeg soba i jednog divljeg losa u Norveškoj.

To je bio prvi put da je bolest otkrivena u Europi i kod sobova u divljini, piše na strenicama Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu.