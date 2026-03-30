Američki marinac: Amerika se mora prilagoditi ratovima dronova ili će izgubiti prevlast

Dronovi su revolucionirali ratovanje, a s obzirom na to da relativno jeftina tehnologija predstavlja smrtonosnu prijetnju, američka vojska mora se prilagoditi, rekao je veteran marinaca William McNulty za CBS News.

Njegov fond rizičnog kapitala ulagao je u ukrajinsku tehnologiju dronova, koja se brzo razvijala tijekom rata s Rusijom. Procjenjuje se da dronovi sada uzrokuju oko 80 % borbenih gubitaka na obje strane, prema nekim procjenama.

„Postoji stvaran rizik da bi SAD mogao izgubiti svoju vojnu nadmoć ako se ne prilagodi suvremenim uvjetima na bojištu”, rekao je McNulty. „Suočit ćemo se s istim bespilotnim sustavima kakve Rusija koristi protiv Ukrajine.”

Ubrzo nakon što je emisija 60 Minutes razgovarala s McNultyjem, Amerika je ušla u rat, a iranski dronovi počeli su letjeti. Prvi Amerikanci poginuli u tom sukobu bili su meta napada dronom. Američka vojska sada uči lekcije kroz krv, baš kao što je to činila i Ukrajina.

Dronovi dominiraju u Ukrajini

Tradicionalna bojišnica u Ukrajini proširila se na pojas zemlje širok oko 10 milja, nazvan „zona smrti”. Svatko tko kroči u taj prostor može biti uočen od strane operatera drona i potom lovljen.

Tenovi su naknadno opremljeni kavezima i mrežama kako bi se ublažili udari dronova. Ceste blizu bojišta prekrivene su mrežama osmišljenima da zaustave dronove prije nego što pogode cilj. Kako bi izbjegle ometanje elektroničkim ometačima, vojske Rusije i Ukrajine lansiraju dronove povezane kilometrima dugim kolutima optičkog vlakna.

Dronovi nisu samo u zraku. Ukrajina je razvila i pomorske dronove, uključujući model nazvan Sea Baby, koji može nositi oko 4.400 funti eksploziva, rekao je jedan operater za 60 Minutes. Dodao je da je to dovoljno za uništenje ruskog ratnog broda.

Pomorski dronovi, koji se proizvode po cijeni od oko 300.000 dolara po komadu, uništili su ratne brodove vrijedne desetke milijuna dolara. Ukrajina tvrdi da ih je koristila za potapanje ili onesposobljavanje 11 ruskih plovila.

Kopneni dron, opremljen strojnicom kalibra .50, nedavno je samostalno odbijao ruski napad čak 45 dana zaredom. U siječnju su se trojica ruskih vojnika predala sličnom modelu. Oleksandr Kamyšin, tvorac ukrajinskog programa dronova, rekao je da je tijekom rata povećao proizvodnju s 2.000 na 4 milijuna dronova godišnje. Ta jeftina nova tehnologija pomogla je brojčano slabijim Ukrajincima izjednačiti odnos snaga na bojištu.

„Ovo je rat vođen podacima, s velikim brojkama. Sve se svodi na brojke”, rekao je Kamyšin, dodajući: „Moramo sve brojati. Moramo brojati koliko dronova koristimo, učinkovitost svakog od njih, trošak eliminacije za svakog ruskog vojnika.”

Ukrajinska vojska uspostavila je akademije za obuku operatera dronova kako bi poučila novu tehnologiju i brze promjene taktika koje s njom dolaze. Ukrajina tvrdi da proizvodi više od 95 % vlastitih vojnih dronova — a zemlja pritom koristi talente iz pomalo neočekivanih područja. Bivši inženjer u pivovari Roman Tkačenko, primjerice, osnovao je tvrtku Tencore koja razvija daljinski upravljane, oklopljene evakuacijske dronove za prijevoz ranjenih vojnika. Tkačenko kaže da je ideja „poslati robota” kako se „ne bi riskirao” ljudski život.

„Za nas je ljudski život najvažniji”, rekao je Tkačenko.

Tkačenko je dodao da surađuje s vojnicima na prvoj crti kako bi razvijao buduće modele dronova. Isti dron, za koji kaže da je spasio stotine života, može se prilagoditi i za ugradnju bacača granata kalibra 40 mm, kojim se može upravljati iz bunkera udaljenog kilometrima od bojišta.

Ciklus inovacija za dronove vrlo je kratak i traje otprilike tjedan dana, objasnio je Kamyšin.

„To znači da od trenutka kada pošaljete dron na bojište, dobijete povratne informacije, nešto promijenite i dobijete novu verziju — sve to može trajati samo tjedan dana”, rekao je Kamyšin.

Rusija također inovira u utrci u naoružanju dronovima. Kamyšin smatra da je trenutačno stanje „ravnoteže” te da nijedna strana nema prednost.

Priprema za sljedeći sukob

Oružane snage diljem svijeta suočavaju se s promjenama u načinu ratovanja. Na NATO-voj vježbi u Estoniji prošle godine zapovjednici su testirali svoju ranjivost na dronove. Oko 1.000 pripadnika NATO-a poraženo je u toj vježbi od strane skupine operatera dronova, među kojima su neki bili Ukrajinci.

Američka vojska sada ima laboratorije za inovacije u području dronova diljem svijeta, uključujući i u američkoj vojnoj bazi u Wiesbadenu u Njemačkoj. Svaki pripadnik vojske s idejom ili čak samo interesom može zatražiti boravak u jednom od tih laboratorija.

Kapetan Ronan Sefton, koji je prvi put raspoređen u Njemačku s 2. konjičkom pukovnijom američke vojske nedugo nakon što je Rusija pokrenula invaziju 2022. godine, rekao je da Amerikanci uče od Ukrajinaca.

„Prva doista upečatljiva lekcija za nas bila je da treba više dronova”, rekao je Sefton. „Moraju biti posvuda uključeni u obuku kako bi se povećala realističnost.” Sefton je o tome razgovarao sa svim višim zapovjednicima koje je mogao pronaći.

„Ono što smo željeli poručiti bilo je: ‘Ovo je važno, mijenja ratovanje i evo kako to možemo odmah primijeniti’”, rekao je Sefton.

Sefton se pridružio radnoj skupini američke vojske za izvlačenje pouka iz Ukrajine, čiji je zadatak prenijeti iskustva ukrajinskih snaga na američku vojsku. Nova tehnologija ne čini tradicionalnu vatrenu moć američke vojske zastarjelom, rekao je Sefton, ali se ona mora hitno prilagoditi kako bi se suprotstavila dronovima koje razvijaju američki protivnici.

Cilj je biti spreman za sljedeći sukob. „To vidimo na primjeru ukrajinskih oružanih snaga. Te su lekcije naučili kroz krv”, rekao je Sefton. „Naravno, bit će i dodatnih lekcija koje ćemo naučiti, možda također kroz krv. No to će nas samo učiniti boljima u onome što već jesmo.”