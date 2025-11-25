Washington je poslao svoj plan s 28 točaka Kijevu prošlog tjedna, plan i nije baš oduševio Ukrajinu, a ni njezine europske saveznike, ali nakon sastanaka u Ženevi originalni plan dosta je dorađen...
Američki mediji: Ukrajina je pristala na Trumpov mirovni plan! 'Rješavaju se detalji...'
Ukrajina je pristala na mirovni plan kojem je posredovala administracija Donalda Trumpa. Samo još neki detalji se trebaju doraditi, javlja CNN.
Washington je poslao svoj plan s 28 točaka Kijevu prošlog tjedna, plan i nije baš oduševio Ukrajinu, a ni njezine europske saveznike, ali nakon sastanaka u Ženevi originalni plan dosta je dorađen...
Dodajmo i kako su se ovog tjedna u UAE-u susrele američka i ruska delegacija kako bi ubrzali mirovni proces u Ukrajini...
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kazao je u ponedjeljak da predloženi mirovni plan, o kojem raspravljaju Europa i Sjedinjene Države, uključuje 'ispravne' točke, ali da će se osjetljiva pitanja raspraviti s Trumpom.
Početni plan dorađen
"Nakon razgovora u Ženevi ima manje točaka, više ih nema 28, a uključeni su brojni ispravni elementi. Naš tim je već danas izvijestio o novom nacrtu koraka i ovo je zaista pravi pristup. Osjetljiva pitanja, najosjetljivije točke, raspravit ću s predsjednikom Trumpom", rekao je Zelenski jučer...
Očekuje se i kako će Zelenski opet put Washingtona, na sastanak s Trumpom, ali to neće biti ovog tjedna.
Amerikanci, Ukrajinci i Europljani razgovarali su u Ženevi o zaustavljanju rata u Ukrajini, a podloga je bio prijedlog Washingtona od 28 točaka koji su Ukrajina i njezini saveznici ocijenili kao uglavnom naklonjen Rusiji. Početni Trumpov prijedlog preuzeo je nekoliko zahtjeva koji su ključni Moskvi: da Ukrajina prepusti teritorij, da prihvati smanjenje svoje vojske i da se odrekne ambicija da uđe u NATO. Neki sumnjaju, zbog određenih dijelova u planu, kako su na njemu radili zajedno Rusi i Amerikanci...
No nakon razgovora u Ženevi, SAD i Ukrajina "izradili su novu, revidiranu, verziju okvira za mirovni sporazum", koji bi trebao "u potpunosti poštovati suverenost Ukrajine", po zajedničkom priopćenju izaslanstava dviju država u ponedjeljak u kojem se ne navode pojedinosti.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+