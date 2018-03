Trump smijenio Tillersona, novi državni tajnik je Mike Pompeo

Američki predsjednik Donald Trump smijenio je državnog tajnika Rexa Tillersona kojeg će zamijeniti direktor CIA-e Mike Pompeo, objavila je u utorak Bijela kuća, piše USA Today, a Trump potvrdio na Twitteru.

- Mike Pompeo, direktor CIA-e, bit će naš novi državni tajnik. Odradit će fantastičan posao! Hvala Rexu Tillersonu na njegovom služenju! Gina Haspel će postati nova direktorica CIA-e, i biti prva žena izabrana na to mjesto. Čestitke svima! - napisao je Trump na službenom Twitteru.

Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all!