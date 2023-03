Američki Senat podržao zakon ukidanja odobrenja za uporabu vojne sile u Iraku iz 1991. i 2002

Većina američkih senatora podržala je u srijedu zakon kojim se ukida dva desetljeća stara odobrenja za ratove u Iraku, a izglasavanje se događa u vrijeme kada Kongres pokušava reafirmirati svoju ulogu u odlučivanju o slanju američkih vojnika u rat.

Senat je sa 66 glasova za i 30 protiv izglasao zakon kojim se opozivaju Odobrenja za uporabu vojne sile iz 1991. i 2002. (Authorizations for the Use of Military Force - AUMF), a potrebna je bila samo natpolovična većina za usvajanje zakona kojim će se službeno okončati rat u Iraku.

Taj zakon još mora potvrditi Zastupnički dom u kojemu većinu imaju republikanci. Izgledi za odobrenje zakona u Zastupničkom domu nisu tako sigurni.

Svi senatori koji su bili protiv ukidanja AUMF-a su republikanci, a protiv je bio i šef republikanaca u Senatu Mitch McConnell.

Biden je rekao da će potpisati zakon ako stigne na njegov stol.

Dvadeset godina nakon američke invazije u ožujku 2003., glasanje o opozivu povijesni je korak udaljavanja od rata koji je odnio živote stotina tisuća Iračana i tisuća Amerikanaca, navodi Reuters.

To je i najnoviji pokušaj zakonodavaca da vrate Kongresu ovlasti u odlučivanja o slanju vojnika u borbu.

Zagovornici ukidanja AUMF-a kažu da je spomenuta ovlast nepropisno ustupljena Bijeloj kući.

