'Američki vojnici iz Afganistana trebali bi biti kući do Božića'

Sve američke vojne jedinice u Afganistanu trebale bi se "vratiti kući do Božića", rekao je Donald Trump, nakon što je njegov savjetnik za nacionalnu sigurnost rekao da će smanjiti broj vojnika u Afganistanu

<p>Prekretničkim sporazumom između SAD-a i talibana u veljači rečeno je da će strane sile napustiti Afganistan do svibnja 2021 u zamjenu za talibansko obećanje da će se odreći terorizma. Također su dogovoreni pregovori o trajnom prekidu vatre i podjeli vlasti talibana s afganistanskom vladom. </p><p><strong>Donald Trump</strong> i drugi dužnosnici rekli su da će SAD oko studenog broj vojnika smanjiti na između 4000 i 5000.</p><p>Osim toga, dužnosnici su rekli da će smanjenje ovisiti o uvjetima u Afganistanu.</p><p>Trump je tvitao: "Preostali mali broj hrabrih muškaraca i žena koji služe u Afganistanu trebali bi se vratiti kući do Božića."</p><p>Nije bilo jasno daje li Trump naredbu ili verbalizira dugo željenu aspiraciju.</p><p>Trump, koji će sljedeći mjesec tražiti novi mandat, govorio je da će zaustaviti "besmislene beskrajne ratove". Bila je to jedna od okosnica njegove vanjske politike, iako se tisuće vojnika i dalje nalaze u Iraku, Siriji i Afganistanu.</p><p>Samo nekoliko sati prije Trumpovog tvita, savjetnik za nacionalnu sigurnost Robert O'Brien rekao je da SAD trenutačno ima manje od 5000 vojnika u Afganistanu te da će do ranog svibnja ta brojka biti smanjena na 2500.</p><p>"Naposljetku, Afganistanci će sami morati učiniti da mirovni sporazum profunkcionira... Bit će to spor proces, bit će to težak proces, no mislimo da je to neizbježan korak - mislimo da se Amerikanci trebaju vratiti kući", O'Brien je rekao na sveučilištu Nevada, u Las Vegasu.</p><p>Ako Trump izgubi mandat 3. studenog, plan Bijele kuće o povlačenju vojnika gotovo će sigurno biti preispitan.</p><p>Dok su pregovori održavani u glavnom gradu Katara Dohi, mnoštvo afganistanskih vojnika i talibanskih boraca stradalo je u sukobima. Deseci civila također su izgubili život u proteklim tjednima. </p><p>Oko 2400 američkih vojnika ubijeno je u Afganistanu, a tisuće su ranjene.</p><p>U srijedu se također obilježava 19 godina otkad je SAD izvršio invaziju na Afganistan kako bi srušio talibane koji su štitili Al-Kaidine militante koji su napali SAD 11. rujna 2001.</p>