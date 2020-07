Amerika je upala u recesiju! BDP pao za rekordnih 33 posto

Takav pad BDP-a više je nego trostruko veći od prijašnjeg rekordnog pada od 10 posto u drugom tromjesečju 1958. godine. Time je u SAD-u završilo povijesno najdulje razdoblje gospodarskog uzleta

<p>Američko gospodarstvo u drugom je tromjesečju potonulo za 32,9 posto u odnosu na isto razdoblje lani, što je njegov najveći pad od 1947. godine, odnosno od kada su se počeli voditi podaci, objavilo je u četvrtak američko ministarstvo trgovine, označivši time kraj povijesno najduljeg razdoblja gospodarskog uzleta u SAD-u.</p><p>Takav pad BDP-a više je nego trostruko veći od prijašnjeg rekordnog pada od 10 posto u drugom tromjesečju 1958. godine.</p><p>Usporedbe radi, u prvom ovogodišnjem kvartalu najveće je svjetsko gospodarstvo palo za pet posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine.</p><p>Time je u SAD-u završilo povijesno najdulje razdoblje gospodarskog uzleta, koje je trajalo 11 godina, a službeno je nastupila recesija, koja se uobičajeno definira kao dva tromjesečja uzastopnog pada BDP-a. </p><h2>Većina BDP-a pala u travnju</h2><p>Glavnina rekordnog pada BDP-a dogodila se u travnju, kada je gospodarska aktivnost gotovo zaustavljena nakon što su od sredine ožujka uvedene stroge mjere radi suzbijanja širenja epidemije, koje su prekinule rad tvornica, restorana, kafića i drugih dijelova gospodarstva.</p><p>Iako su se aktivnosti počele oporavljati u svibnju, zamah je usporio nakon ponovnog porasta broja novozaraženih, ponajprije u gusto naseljenim regijama na jugu i zapadu SAD-a, gdje su vlasti u najteže pogođenim područjima ponovno zaustavile poslovanje ili su odgodile njihovo ponovno pokretanje. To je prigušilo nade da će u trećem kvartalu doći do snažnog gospodarskog oporavka.</p><p>Predsjednik američke središnje banke Fed Jerome Powell u srijedu je potvrdio da gospodarska aktivnost usporava. Fed je na ovotjednoj sjednici zadržao kamatne stope blizu nule i obećao da će nastaviti upumpavati novac u gospodarstvo.</p><p>- Izgledi baš nisu dobri. Amerikanci se ne ponašaju dobro po pitanju socijalnog razmaka, stopa zaraze je neprihvatljivo visok, a to znači da gospodarski rast ne može oživjeti - rekao je Sung Won Sohn, profesor financija i ekonomije sa Loyola Marymount Universityja u Los Angelesu.</p><p>Bez povijesno velikog paketa fiskalnih poticaja od gotovo 3.000 milijardi dolara, pad gospodarstva bio još snažniji. Taj paket predviđa pomoć kompanijama pri isplati plaća zaposlenicima, a milijunima nezaposlenih Amerikanaca omogućava isplate naknada u visini 600 dolara tjedno. Međutim, u subotu ističe rok tom paketu mjera.</p><p>Oštar pad BDP-a mogao bi stvoriti pritisak na Bijelu kuću i Kongres da postignu dogovor o drugom paketu ekonomskih poticaja.</p>