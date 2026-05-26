87. dan rata. Nakon skoro dva mjeseca prekida vatre, SAD je bombardirao iranske lansere raketa na jugu zemlje i brodove Revolucionarne garde.. Amerikanci su napade opisali kao samoobranu i optužili Iran za postavljanje mina u Hormuz. Iranska delegacija nalazi se u Katru usred pregovora. Ovo je treći put da je SAD napao Iran usred diplomatskih pregovora
Amerika opet napala Iran!
Izraelska vojska započela je val napada diljem Libanona nakon objave premijera Benjamina Netanyahua da će njegova zemlja pojačati napade na Hezbollah, piše BBC. Izraelske obrambene snage (IDF) priopćile su da su pokrenule napade na položaje Hezbolaha u dolini Bekaa na istoku Libanona i dodatna područja diljem zemlje. To je uslijedilo nakon video izjave u ponedjeljak navečer u kojoj je Netanyahu rekao da je Izrael "u ratu s Hezbolahom" i da je vojsci dao upute da im "zadaju težak udarac".
Američke snage provele su danas udare u samoobrani u južnom Iranu kako bi zaštitile naše postrojbe od prijetnji koje predstavljaju iranske snage”, izjavio je glasnogovornik CENTCOM-a Timothy Hawkins za CNN kada je upitan o eksplozijama prijavljenim oko Hormuškog tjesnaca.
„Ciljevi su uključivali mjesta za lansiranje projektila i iranske brodove koji su pokušavali postaviti mine. Središnje zapovjedništvo SAD-a nastavlja braniti naše snage uz istodobno iskazivanje suzdržanosti tijekom trenutačnog prekida vatre”, dodao je.
Mohammad Bagher Zolghadr, novoimenovani čelnik Vrhovnog vijeća nacionalne sigurnosti te zemlje, pokazao je svoj tvrdolinijaški stav u svojoj prvoj poruci iranskom narodu, obećavajući da „neće biti uzmicanja” u borbi Irana protiv Sjedinjenih Američkih Država i Izraela.
„Vojno polje, diplomatsko polje i narod koji je izašao na ulice pokazali su to svojim hrabrim otporom i bacili neprijatelja na koljena”, rekao je, kako prenosi iranska poluslužbena novinska agencija Tasnim.
Tri eksplozije čule su se u lučkom gradu Bandar Abbasu, objavio je iranski Korpus čuvara islamske revolucije (IRGC) u kratkom priopćenju rano u utorak po lokalnom vremenu, pozivajući se na „izvore”, no odmah nije bilo službene potvrde o uzroku eksplozija.
U kasnijem priopćenju, IRGC je naveo da se zvuk eksplozije čuo u blizini zračne luke Bandar Abbas. Iranski sustav protuzračne obrane u Bandar Abbasu „aktiviran je radi suprotstavljanja neprijateljskim ciljevima”, dodao je IRGC.
Iranska državna novinska agencija IRNA također je izvijestila da se „zvuk nekoliko uzastopnih eksplozija čuo oko ponoći... u gradu Bandar Abbasu, a službeni izvori još nisu objavili njegov uzrok”.
Iranska poluslužbena novinska agencija Fars, pozivajući se na svjedoke, navela je da su slični zvukovi prijavljeni i u Perzijskom zaljevu u blizini Sirika i Jaska.
Ranije su iranske oružane snage priopćile da su uništile neprijateljski dron na području Perzijskog zaljeva, navodi se u izvješćima.
Bandar Abbas u južnom Iranu, gdje se nalazi ključna iranska pomorska i zračna baza, strateški je smješten duž Hormuškog tjesnaca.