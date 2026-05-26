Amerika opet napala Iran!

NAPADI NA IRAN

Tri eksplozije čule su se u lučkom gradu Bandar Abbasu, objavio je iranski Korpus čuvara islamske revolucije (IRGC) u kratkom priopćenju rano u utorak po lokalnom vremenu, pozivajući se na „izvore”, no odmah nije bilo službene potvrde o uzroku eksplozija.

U kasnijem priopćenju, IRGC je naveo da se zvuk eksplozije čuo u blizini zračne luke Bandar Abbas. Iranski sustav protuzračne obrane u Bandar Abbasu „aktiviran je radi suprotstavljanja neprijateljskim ciljevima”, dodao je IRGC.

At least three US airstrikes targeted something east of Bandar Abbas, southern Iran, tonight. According to the CENTCOM commander, these were "self-defence strikes" to protect US troops, targeting missiles launchers and IRGC boats trying to place mines.



Iranska državna novinska agencija IRNA također je izvijestila da se „zvuk nekoliko uzastopnih eksplozija čuo oko ponoći... u gradu Bandar Abbasu, a službeni izvori još nisu objavili njegov uzrok”.

Iranska poluslužbena novinska agencija Fars, pozivajući se na svjedoke, navela je da su slični zvukovi prijavljeni i u Perzijskom zaljevu u blizini Sirika i Jaska.

Ranije su iranske oružane snage priopćile da su uništile neprijateljski dron na području Perzijskog zaljeva, navodi se u izvješćima.

Bandar Abbas u južnom Iranu, gdje se nalazi ključna iranska pomorska i zračna baza, strateški je smješten duž Hormuškog tjesnaca.