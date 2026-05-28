Amerika opet napala. Iran: Nećemo odustati od uranija!

OBOGAĆENI URANIJ

Iran neće odustati od svojih crvenih linija u pregovorima sa SAD-om, ustvrdio je u srijedu u objavi na platformi X šef odbora za nacionalnu sigurnost iranskog parlamenta, Ebrahim Azizi. Azizi je naglasio da te crvene linije uključuju pravo Irana na obogaćivanje uranija, posjedovanje obogaćenog uranija i upravljanje Hormuškim tjesnacem, uz ukidanje svih sankcija.

Također je oštro napao američkog predsjednika Donalda Trumpa, tvrdeći da Trump oscilira između izricanja prijetnji i preklinjanja za dogovor "kako bi se spasio" iz "strateške pat-pozicije" proizašle iz američko-iranskih pregovora.

Ranije u srijedu, Trump je tijekom sastanka kabineta izjavio da će SAD napasti Oman ako se bude uplitao u operacije u Hormuškom tjesnacu, poručivši da se ta zemlja mora "ponašati kao i svi ostali, ili ćemo ih morati raznijeti". Dodao je da tjesnac neće kontrolirati nijedna država, već da će nad njim bdjeti SAD.Trump je također ustvrdio da Iran silno želi postići dogovor sa SAD-om. "Iran ima ozbiljne namjere; oni jako žele sklopiti dogovor. Za sada još nisu stigli do tamo...", rekao je, dodajući: "Nismo zadovoljni time, ali bit ćemo. Ili će biti tako, ili ćemo jednostavno morati dovršiti posao."