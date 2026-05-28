SAD, je u noći sa utorak na srijedu ponovno otvorio vatru, tvrdi da su mete bile lokacije i dronovi koji su ugrožavali američke snage i komercijalni pomorski promet.
Amerika opet napala. Iran: Nećemo odustati od uranija!
Iran neće odustati od svojih crvenih linija u pregovorima sa SAD-om, ustvrdio je u srijedu u objavi na platformi X šef odbora za nacionalnu sigurnost iranskog parlamenta, Ebrahim Azizi. Azizi je naglasio da te crvene linije uključuju pravo Irana na obogaćivanje uranija, posjedovanje obogaćenog uranija i upravljanje Hormuškim tjesnacem, uz ukidanje svih sankcija.
Također je oštro napao američkog predsjednika Donalda Trumpa, tvrdeći da Trump oscilira između izricanja prijetnji i preklinjanja za dogovor "kako bi se spasio" iz "strateške pat-pozicije" proizašle iz američko-iranskih pregovora.
Ranije u srijedu, Trump je tijekom sastanka kabineta izjavio da će SAD napasti Oman ako se bude uplitao u operacije u Hormuškom tjesnacu, poručivši da se ta zemlja mora "ponašati kao i svi ostali, ili ćemo ih morati raznijeti". Dodao je da tjesnac neće kontrolirati nijedna država, već da će nad njim bdjeti SAD.Trump je također ustvrdio da Iran silno želi postići dogovor sa SAD-om. "Iran ima ozbiljne namjere; oni jako žele sklopiti dogovor. Za sada još nisu stigli do tamo...", rekao je, dodajući: "Nismo zadovoljni time, ali bit ćemo. Ili će biti tako, ili ćemo jednostavno morati dovršiti posao."
Tri velika tankera prošla su početkom tjedna kroz Hormuški tjesnac s isključenim transponderima te plove prema Indiji i Kini, pokazuju podaci agencija za praćenje pomorskog prometa LSEG i Kpler. Radi se o dva supertankera i jednom tankeru za ukapljeni prirodni plin (UPP), koji su se pridružili nekolicini drugih tankera što su ovog mjeseca uspjeli napustiti Zaljev.
IRGC tvrdi da je napao američku zračnu bazu kao odgovor na napad američkih snaga u ranim jutarnjim satima na lokaciju u blizini zračne luke u Bandar Abbasu.
U izjavi koju prenosi Tasnim, IRGC je objavio da je zračna baza, koju je identificirao kao izvor američke 'agresije', ali nije rekao gdje se nalazi, napadnuta u 4:50 ujutro po lokalnom vremenu (01:20 GMT).
Objava je uslijedila nakon što je američka vojska navodno napala područje na periferiji Bandar Abbasa.
IRGC je također rekao da svaka 'agresija neće ostati bez odgovora', dodajući da će daljnje vojne akcije naići na 'odlučniji' odgovor.
Kuvajtska nacionalna novinska agencija izvještava da se diljem zemlje čuju sirene za uzbunu, a kuvajtska vojska izjavila je da se protuzračna obrana 'suočava s neprijateljskim napadima raketama i dronovima'.
- Glavni stožer vojske napominje da su svi zvukovi eksplozije koji se čuju rezultat presretanja neprijateljskih napada od strane sustava protuzračne obrane - rekla je vojska.
- Molimo sve da se pridržavaju sigurnosnih uputa koje su izdala nadležna tijela - dodaje se.
Reuters izvještavaja da su američke snage oborile četiri iranska jurišna drona oko Hormuškog tjesnaca, pozivajući se na američke dužnosnike.
Američka vojska je također napala zemaljsku kontrolnu stanicu u Bandar Abbasu koja je trebala lansirati peti dron, izvijestili su.
- Ove akcije bile su odmjerene, isključivo obrambene i namijenjene održavanju primirja - rekao je neimenovani američki dužnosnik za Reuters.