Amerika sve bliže ekonomskoj katastrofi koju je sama izazvala

Sjedinjene Američke Države sve su bliže samoizazvanoj ekonomskoj katastrofi. Naime, Zastupnički dom predvođen republikancima odbija platiti nacionalne dugove, osim ako predsjednik Joe Biden ne pristane na smanjenje sadašnje i buduće potrošnje i nova ograničenja socijalnih programa, javlja CNN.

Tako bi mirovine i veteranske povlastice koje mnogi uživaju mogle kasniti. Neispunjenje obveza SAD-a odjeknulo bi financijskim tržištem, vjerojatno izazivajući recesiju koja bi uzrokovala ozbiljne gubitke radnih mjesta i razbila ionako krhki osjećaj ekonomske sigurnosti za mnoge obitelji.

Nakon burnih rasprava između republikanaca u Zastupničkom domu i Bijele kuće za vikend, Biden će se sastati u ponedjeljak s predsjednikom Zastupničkog doma Kevinom McCarthyjem te će razgovarati o spašavanju gospodarstva iz provalije. Ostalo je tek deset dana za odluku nakon čega Amerika ostaje bez novca za plaćanje svojih trenutnih dugova.

Biden na sastanku svjetskim vođa u Japanu nije uspio uvjeriti ostale svjetske vođe da Washington neće gurnuti globalno gospodarstvo u kaos. Američka ministrica financija Janet Yellen upozorila da vlada neće moći ispuniti svoje obveze ako Kongres ne podigne gornju granicu zaduživanja prije 1. lipnja. Granica duga mora se podići kako bi se platila potrošnja koju je već odobrio Kongres, a koju su Biden i prethodni predsjednici dogovorili.

Nagađanja da se kriza ne može riještiti izazvat će moguću paniku na financijskim tržištima i narušiti povjerenje u kreditnu sposobnost SAD-a, stoga bi ozbiljna šteta mogla nastati i prije. Bidenovi suradnici smatraju da je neodgovorno da republikanci drže zemlju kao taoca oko tako ozbiljnog pitanja, dok republikanci tvrde da tamošnja vlada troši previše novca, a kao glavnu polugu protiv Bidena vide prijetnju financijskih nedaća.

Dok je bio u Japanu, Biden je rekao kako su "protrumpovski eksteministi u Zastupničkom domu spremni sabotirati gospodarstvo" i tako narušiti njegovu kandidaturu na predsjedničkim izborima.

- Mislim da postoje neki MAGA (op.a. Make America Great Again) republikanci u Zastupničkom domu koji znaju kakvu bi štetu to nanijelo gospodarstvu, a budući da sam ja predsjednik, a predsjednik je odgovoran za sve, Biden bi morao preuzeti krivnju i to je jedini način da se osigura da Biden ne bude ponovno izabran - rekao je.

Republikanska stranka se također suočila s optužbama za licemjerje nakon što je bila spremna podići gornju granicu duga dok su republikanci bili u Bijeloj kući, osobito pod bivšim predsjednikom Donaldom Trumpom koji je trošio novac bez ograničenja.

Yellen je u nedjelju odbacila tvrdnje republikanaca da bi Bidenova administracija mogla produljiti rok za podizanje limita zaduživanja do 15. lipnja, rekavši kako je prilično mala vjerojatnost da bi vladine financije mogle izdržati toliko dugo.

- Moja je pretpostavka da će biti teško donositi odluke o tome koji će računi ostati neplaćeni ako se gornja granica duga ne podigne - rekla je Yellen.

Dinamika ovog sukoba počiva na pretpostavci svake strane da će druga strana platiti najveću političku cijenu ako gospodarstvo završi u slobodnom padu zbog neispunjavanja obveza.

Dok bi primarne žrtve obustave plaćanja bili milijuni Amerikanaca, situacija u ovom trenutku ukazuje na to da bi karijere i Bidena i McCarthyja mogle ovisiti o tome kako će se njihov sukob odvijati u nadolazećim danima.

Istodobno SAD ide prema gospodarskoj kataklizmi koju je sam izazvao.