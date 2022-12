Amerika u Ledenom dobu, a globalno zatopljenje? Glupost koju je proširio Donald Trump

Teoretičari zavjere su došli na svoje. Vide Ameriku okovanu ledom i slavodobno poentiraju 'evo vam to globalno zatopljenje'. Kao da je to neki mit. Nije prvi put. Globalno popularnim ovo je mišljenje proširio Donald Trump koji je prije koju godinu, kad je Ameriku također pogodio ledeni val, objavio: 'Što se to događa s globalnim zatopljenjem? Molim te vrati se, trebamo te!'

Neshvaćanje lokalnog i globalnog i trenutnog i prosječnog

Nažalost, glupost je zarazna. Mnogi su nakon toga napadali znanost i znanstveni. A znanstvenici su davno ustvrdili i dokazali da su drastično niske temperature zapravo posljedica klimatskih promjena i da je zagrijavanje oceana dovelo do raspada polarnog vrtloga zbog kojeg se arktičke temperature sele izvan polarnog područja. Godine nakon 2015. su, kad se gleda globalno prosječna temperatura, najtoplije od početka sustavnih mjerenja. No to ne znači da usred znanstveno dokazanog globalnog zatopljenja u nekim dijelovima svijeta u nekom trenutku ne može biti izrazito hladno.

Radi se o logičnoj pogrešci skakanja na zaključak koja proizlazi iz nemogućnosti shvaćanja lokalnog i globalnog i trenutnog i prosječnog, o čemu je sjajan teks bio na znanost-klima.org.

Ako je, primjerice, jedan mjesec bio vrlo topao, to ne znači da je temperaturno odstupanje jednako raspoređeno diljem globusa. Pojednostavljeno, lokalno je moglo biti jako hladno, dok je globalno bilo jako toplo.

Ista stvar je sad s Amerikom koja je zaleđena i takve temperature ne pamte desetljećima. To su hladni ekstremi kroz kratke vremenske periode, ali globalno i dalje bilježimo porast temperature.

Najčitaniji članci