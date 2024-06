Amerikanac (69) na električnom biciklu teško ozlijeđen u sudaru s motociklom u Šibeniku

Amerikanac (69) teško je ozlijeđen u četvrtak oko 14 sati u prometnoj nesreći u šibenskoj Ulici Stjepana Radića. Kako je izvijestila policija, on je vozio električni bicikl. U jednom trenu krenuo je skretati u lijevo, ali nije se uvjerio da to može odraditi sigurno. Tu je došlo do sudara bočne strane njegovog bicikla i središnjeg djela motocikla šibenskih registarskih oznaka, kojim je upravljao 67-godišnjak koji se kretao iza električnog bicikla, te je u trenutku nastanka prometne nesreće bio u fazi nepropisnog pretjecanja.



Od siline udara i pada u Općoj bolnici u Šibeniku 69-godišnjaku su okvalificirane teške ozljede te je zadržan na bolničkom liječenju, dok je 67-godišnjak zadobio lakše ozljede.



Zbog izazivanja prometne nesreće protiv vozača bicikla podnesen je obavezni prekršajni nalog, dok je protiv vozača motocikla zbog prekršaja nepropisnog pretjecanja podneseno Izvješće o počinjenom prekršaju.



Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+.