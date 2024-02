Amerikanci će uskoro objaviti dvostranački sporazum oko granice, ali Trump ga 'minira'

Dvostranački pregovarači u američkom Senatu objavit će u petak dugo očekivani, politički senzitivan sporazum o zaustavljanju prelazaka migranata preko granice SAD-a i Meksika, kako bi se sljedećeg tjedna glasovalo o prijedlogu zakona koji bi ujedno omogućio pružanje nove pomoći za Ukrajinu i Izrael.

Ali taj zakonski prijedlog već se suočava sa značajnim protivljenjem republikanaca u Senatu i Zastupničkom domu koji su na strani Donalda Trumpa, favorita za republikansku predsjedničku nominaciju.

Senatorica Kyrsten Sinema, jedna od troje dvostranačkih pregovarača koji su mjesecima radili na dogovoru o granici, izjavila je da će sporazum na kojem rade okončati praksu puštanja migranata uhvaćenih u ilegalnom prelasku granice, pružiti hitnu ovlast za zatvaranje granice i obnoviti sustav azila u SAD-u. "Mijenjamo politiku dramatično", rekla je ta nezavisna senatorica iz Arizone.

Trump je pozvao zakonodavce da odbace svaki dogovor uoči predsjedničkih izbora u studenom, koji će odrediti kontrolu nad Bijelom kućom i Kongresom. Čelnik većine u Senatu, demokrat Chuck Schumer najavio je da će se prvo glasovanje Senata o dodatnom paketu pomoći održati najkasnije sljedeće srijede.

"Ne možemo jednostavno bježati od svojih odgovornosti samo zato što je zadatak težak. Ovi izazovi na granici i Ukrajini i Bliskom istoku jednostavno su preveliki", kazao je Schumer u Senatu, poručivši da će tekst zakonskog prijedloga biti obavljen najkasnije u nedjelju.

Predsjednik Joe Biden zatražio je od Kongresa u listopadu da odobri prijedlog zakona o hitnoj potrošnji od 106 milijardi dolara, uključujući 61 milijardu dolara za Ukrajinu i 14 milijardi dolara za Izrael. Taj je zahtjev zaustavljen inzistiranjem republikanaca da se veže uz promjene u useljeničkoj politici.

Granica SAD-a i Meksika glavno je pitanje za republikance, s rekordnim brojem migranata uhvaćenih u ilegalnom prelasku u SAD otkako je Biden preuzeo dužnost 2021. godine. Američka granična patrola uhitila je oko 2 milijuna migranata na granici u 2023., što je slično rekordnom broju tijekom prve dvije godine Bidenovog mandata.

Imigracija je također druga najveća briga za Amerikance, prema anketi Reuters/Ipsos objavljenoj u srijedu. Oko 17 posto ispitanika reklo je da je to njihova najveća briga, što je nagli porast u odnosu na prosinac.

Schumerova najava uslijedila je dan nakon što je predsjednik Predstavničkog doma, republikanac Mike Johnson bacio sumnju na budućnost bilo kakvog postizanja sporazuma u Senatu o granicama, rekavši da Bidenu nisu potrebni novi zakoni za rješavanje problema. "Prema onome što smo čuli, ovaj takozvani dogovor ne uključuje transformacijske promjene politike koje su potrebne da bi se zapravo zaustavila granična katastrofa", rekao je Johnson.

Ali neki se republikanci protive kolegama iz svoje stranke koji su napali zakon ne znajući što je u njemu. "Postoje neki u Senatu i Zastupničkom domu koji to očajnički pokušavaju sabotirati", rekao je novinarima zastupnik Dan Crenshaw, republikanac iz Teksasa, sugerirajući da je slijepo republikansko protivljenje uglavnom usmjereno na to da se ne pomogne Bidenu da izbjegne problem imigracije na izborima u studenom. "Čine da se čini kao da smo mi ostali protiv zakona. Ali to jednostavno nije istina. Želim osigurati granicu. To sam rekao svojim biračima da ću učiniti", dodao je Crenshaw.