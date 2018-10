Amerikanci Nordhaus i Romer dobili su Nobela za ekonomiju

Američki ekonomisti William Nordhaus i Paul Romer dobitnici su ovogodišnje Nobelove nagrade za ekonomiju za svoj rad na "dugoročnom održivom rastu globalnog gospodarstva", objavila je u ponedjeljak Švedska kraljevska akademija znanosti.

BREAKING NEWS: ⁰The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2018 to William D. Nordhaus and Paul M. Romer. #NobelPrize pic.twitter.com/xUs6iSyI7h

Nordhaus je stvorio model koji pomaže u razumijevanju interakcije između ekonomije i klimatskih promjena. "Istraživanja Williama Nordhausa pokazuju kako ekonomske aktivnosti utječu na temeljnu kemiju i fiziku te rezultiraju klimatskim promjenama", objavila je Akademija.

Laureate William Nordhaus’ research shows that the most efficient remedy for problems caused by greenhouse gas emissions is a global scheme of carbon taxes uniformly imposed on all countries. The diagram shows CO2 emissions for four climate policies according to his simulations. pic.twitter.com/tmxUE6MiLn