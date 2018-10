Amerikanci o Pelješkom mostu: U EU se već dugo boje Kineza

Ugledni New York Times objavio je veliki članak o izgradnji Pelješkog mosta, a zainteresiralo ih je to što je cijeli posao povjeren Kinezima. Istaknuli su kako Hrvatska već dugo želi povezati dva dijela svojeg kopna koje razdvaja izlaz BiH na more u Neumu, ali da su to dosad zaustavljali ratovi, korupcija, globalne financijske krize i političko prepucavanje - sve dok krajem ljeta nisu stigli Kinezi, navodi američki list, a prenosi Index.hr.

- Projekt je i test za Europsku uniju, koja je dugo vremena bila suzdržana kada je kineskim državnim tvrtkama trebalo dodijeliti sredstva za izgradnju velikih europskih infrastrukturnih projekata, zbog bojazni da bi kineske kompanije mogle potkopati tržišno natjecanje, smanjiti prava radnika i plaće, piše NYT.

Naime, ističu, Pelješki most je prvi veliki infrastrukturni projekt EU-a koji europskim novcem gradi kineska kompanija.

Navodi se i da većina poslova koje će stvoriti gradnja mosta neće otići u ruke radnika iz istočne Europe jer kineske kompanije imaju običaj dovesti vlastitu radnu snagu iz Kine.

NYT je razgovarao s inženjerom Jaroslavom Šegedinom iz Hrvatskih cesta koji kaže da će Pelješki most postati ''hrvatski nacionalni simbol'', no ističu se i prigovori konkurenata poput austrijskog Strabaga koji je CRBC optužio da forsira dampinške cijene, ali je tužbu zbog dodjele izgradnje mosta Kinezima izgubio na sudu.