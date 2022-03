Vanjskopolitički analitičar, Denis Avdagić, gostujući u emisiji U mreži Prvoga HRT-a osvrnuo se na trenutnu situaciju u Ukrajini, ali i Europi te poručio da je najvažnije zadržati europsko jedinstvo.

- U ovom trenutku nitko ne zna koliko će rat potrajati, no jasno je da smo u novom odnosu s Rusijom, diže se nova željezna zavjesa. Treba nam političko jedinstvo, vrijeme je zajedništva i zajedničkog djelovanja prema neprijatelju koji prijeti europskoj sigurnosti - upozorio je Avgadić.

- Moramo poslati poruku da se ne bojimo. To je diktator koji upravlja sa strahom, pokušava to nametnuti kompletnoj Europi i zapadnom svijetu, ali to neće proći - dodaje.

Napomenuo je i da se nalazimo u novom trenutku koji označava militarizaciju.

- Moramo biti realni, u ovom trenutku se može slati oružje, alil vrlo brzo može nastati situacija u kojoj se neće moći slati vojna niti humanitarna pomoć. Također postoji mogućnost da se zračnim napadima krene na rušenje ukrajinske infrastrukture, to je rušenje države, kada nema struje, vode... Vrlo oprezno trebamo analizirati situaciju i vidjeti što se može događati. Ruska vojska ima snagu napraviti spaljenu zemlju i uništene gradove, to su već radili, imaju kapacitete za to - istaknuo je Avdagić.