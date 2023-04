Analitičar: 'Putinov dolazak u Ukrajinu znak da rat ide kraju'

Veliki vojskovođe tako se pokazuju da podignu moral vojsci. Dok nije bilo kampanje, volio je pokazivati se u raznim mačo pozama, tako je i sad. Želi ostaviti dojam i zadržati imidž.

Komentirao je tako dolazak Vladimira Putina u okupirana ukrajinska područja vanjskopolitički analitičar Marinko Ogorec. Iako točan datum posjeta nije poznat, prema objavi Kremlja sudjelovao je na sastanku vojnog zapovjedništva u regiji Herson. Poslušao je izvješća o situaciji u regijama Herson i Zaporožje, koje je Moskva proglasila dijelom Rusije.

Podsjetimo, Rusi su se povukli iz grada Hersona u studenom 2022. Uspostavili su položaje na suprotnoj obali rijeke Dnjepar u iščekivanju ukrajinske protuofenzive. Putin je, kažu, posjetio i stožer nacionalne garde u regiji Luhansk, koju je Moskva anektirala prošle godine.

- Očito je da je Putin krenuo u rat s pogrešnim pretpostavkama. Sad je iz prve ruke želio saznati kakvo je stanje - kaže Ogorec.

S tom izjavom slaže se i Vilko Klasan, analitičar Instituta za proučavanje hibridnih sukoba.

- Htio je pokazati da je dobrostojeći, da je on i dalje gazda. Šef plaćenika Wagnera, Jevgenij Prigožin, svašta govori, sa Zapada stalno dolaze razne informacije o Putinovu stanju i morao je doći sam obići sve - kaže Klasan.

No prema njegovu mišljenju, taj bi čin mogao značiti i kako rat ide prema kraju. Iako Ukrajinci najavljuju ofenzivu, pita se imaju li zaista tri puta više snaga da bi to uspješno izveli. Ako i krenu, to bi značilo dodatnih 100.000 mrtvih.

- Ukrajinu su uništili i demografski i gospodarski. Zapad im je predao svoje sovjetsko naoružanje, streljivo im ne mogu proizvesti, a ni svog naoružanja nemaju dovoljno - kaže Klasan i dodaje kako se sad pojavljuju i "sankcije Ukrajini".

- Sad je i Poljska, nakon Mađarske, zabranila uvoz ukrajinske pšenice, to je izravni gospodarski udar na najbliže saveznike. Kako to opisati nego kao sankcije? Sve su to naznake da rat ide prema kraju - smatra Klasan.

