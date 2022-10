Analitičari o bitki za Herson: 'Ovo označava novu fazu... Vodi prema konačnom porazu Rusije'

Vojni analitičar Robert Barić i bivši diplomat Božo Kovačević u emisiji 'U Mreži Prvog' HRT-a komentirali su rat u Ukrajini, ali i izjave oko obuke ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj, a na pitanje može li Zoran Milanović to zabraniti, Barić je rekao kako Milanović može odbiti potpisati odluku te u Saboru treba dobiti dvotrećinsku većinu da se skine njegov veto.

- Ako je istinita tvrdnja da nije bio upoznat s tim, onda je to potpuno disfunkcionalni odnos između dva ključna kreatora vanjske i sigurnosne politike - Milanovića i Plenkovića. To je sad već sramotno. To jasno pokazuje da Hrvatska nema strateške ciljeve što želi postići članstvom u NATO-u i EU. To se vidi prema ponašanju Vlade i opozicije. Svi samo poentiraju i time degradiraju svoj utjecaj u javnosti - rekao je Barić.

Božo Kovačević je poručio kako su već sad vidljive posljedice za međunarodni ugled Hrvatske nakon tih Milanovićevih izjava.

- Premijer i predsjednik moraju surađivati. Jasno je da su tu osobni animoziteti na prvom mjestu. Svi u EU-u shvaćaju da je Hrvatska disfunkcionalna država, a to je posljednica nedogovornosti ljudi na čelnim pozicijama. Obuka vojnika nije nikakav dodatan rizik. Razumijem da se ljudi boje rata, ali zadaća vlasti je da objasni kakvi su rizici. Pozicija predsjednika i premijera je neodgovorna. Trebaju sjesti i dogovoriti što je strateški cilj Hrvatske i koordinirano istupati pred domaćom i stranom javnošću. Strateški cilj Hrvatske bi bio omogućiti obuku ukrajinskog vojnog osoblja u Hrvatskoj jer bi to omogućilo i našim vojnicima da svoja znanja posreduju drugima, ali i da steknu nova znanja - kaže Kovačević.

Barić: Herson označava novu fazu u ratu

Robert Barić je istaknuo da bitka oko Hersona označava novu fazu rata, ali da neće dovesti do brzog završetka.



- Nejasno je ono što se posljednja dva dana događa u Hersonu. Izgleda da se u Hersonu pljačka sve živo u povlačenju. Sad se vidi da Rusi rade etničko čišćenje oko Hersona. Premještanje ukrajinskog stanovništva označava cilj da se ostavi potpuno opustošeno područje i zatuče sve što je ukrajinsko - kaže.

Vjeruje i da Ukrajinci imaju jako dobru informacijsku sigurnost te ističe da Rusi nemaju drugog izbora.

- Ako ostanu u Hersonu i brane se, te snage će biti odsječene. Rusi imaju između 20 i 25 tisuća vojnika koji su očito kvalitetni, to se vidi po razini otpora, ali to su iscrpljene snage. Nakon dva-tri mjeseca morate rotirati snage jer efikasnost pada. Mislim da će Herson pasti, ali Rusija radi na tome da napravi što je moguće skuplju cijenu pada. To će biti strahovit psihološki udarac - kaže.





Božo Kovačević istaknuo je da svjedočimo neuspjehu u realizaciji ruskih izvornih planova.



- To sve vodi prema konačnom porazu ruske vojske. Putin nema načina da prizna poraz. To je njegov definitivni politički poraz -dodao je.

