Analiza 'afere mreža': Mađarski tajni lobiji u paktu s Filipovićem

Do prije desetak dana bili su najmoćniji energetski trijumvirat i vladali su državnim energetskim politikama, a danas su pod istragama, poniženi su u svom HDZ-u i protagonisti su golemih afera. I uz to, iako se zaklinju da su radili u interesu države, proziva ih se da su branili ili interese stranih država ili privatnih energetskih kompanija. Malo tko je očekivao takav rasplet, ali se on ipak dogodio.