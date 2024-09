Analiza austrijskih izbora: Kako pobjedu pretvoriti u novu vlast?

Ishod nedjeljnih austrijskih izbora bio je očekivan. "Austrijska krajnja desnica ostvaruje prvu nacionalnu pobjedu od Drugog svjetskog rata", komentirao je Deutsche Welle nakon objave rezultata koji su pokazali da je Slobodarska stranka Austrije (FPÖ) osvojila prvo mjesto s 29,1 posto glasova. Riječ je o trećini Austrijanaca! To je povijesni uspjeh za ovu stranku. Šef stranke, Herbert Kickl (56), dao je jasne smjernice svoje politike. On želi smanjiti broj "malih, crnih, škurih" u Austriji, ali ne samo njih - Kickl vjeruje da je Austrija pretrpana migrantima. "Učinimo Austriju opet austrijskom", reklo bi se trumpovskim jezikom, odnosno "Austrija Austrijancima", kako to kaže lider Slobodaraca.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+.