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ANALIZA REJTINGA Svima pada osim MOST-u i Možemo! 'Oni predvode desnicu i ljevicu'

Piše Tea Kvarantan Soldatić,
Čitanje članka: 2 min
ANALIZA REJTINGA Svima pada osim MOST-u i Možemo! 'Oni predvode desnicu i ljevicu'

HDZ gubi potporu, SDP pada, Možemo raste, a premijer Plenković još nije prelomio o prijevremenim izborima...

Najnoviji Crobarometar, koji za "Dnevnik" Nove TV provodi Ipsos, potvrđuje trend koji je vidljiv već mjesecima, HDZ ostaje uvjerljivo najjača politička stranka, ali njegova potpora nastavlja polagano padati. Istodobno, SDP ne uspijeva kapitalizirati nezadovoljstvo građana, a najveći rast bilježe Most i Možemo!, što dodatno mijenja odnose snaga na političkoj sceni.

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Komentari 11
Supruga nogometaša poginula spašavajući kćer (1) u potresu: 'Pričat ću joj kako si bila hrabra'
TIJELOM ZAŠTITILA DJEVOJČICU

Supruga nogometaša poginula spašavajući kćer (1) u potresu: 'Pričat ću joj kako si bila hrabra'

Andrea je u trenutku urušavanja zgrade zaštitila djevojčicu vlastitim tijelom. Dijete je izvučeno živo iz ruševina, dok je Andrea pronađena mrtva. Venezuelanski nogometaš izjavio je kako je "ostao potpuno sam"
FOTO Pogledajte krš i lom u Zagrebu! Lokomotiva iskliznula i potpuno uništila jumbo-plakat
DRAMA U GAJNICAMA

FOTO Pogledajte krš i lom u Zagrebu! Lokomotiva iskliznula i potpuno uništila jumbo-plakat

U subotu oko 9.30 sati zagrebačkoj policiji stigla je dojava da je manevarska lokomotiva iskočila iz tračnica. Udarila je u obližnji jumbo-plakat, a u blizini se nalazi i pothodnik
DRAMA U ZAGREBU Lokomotiva iskočila iz tračnica i udarila u jumbo plakat: 'Umalo tragedija'
VIDEO

DRAMA U ZAGREBU Lokomotiva iskočila iz tračnica i udarila u jumbo plakat: 'Umalo tragedija'

Kako su nam potvrdili iz zagrebačke policije, oko 9.30 sati dobili su dojavu da je manevarska lokomotiva iskočila iz tračnica dok se kretala iz smjera zapada u smjeru istoka...

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