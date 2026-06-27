HDZ gubi potporu, SDP pada, Možemo raste, a premijer Plenković još nije prelomio o prijevremenim izborima...
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ANALIZA REJTINGA Svima pada osim MOST-u i Možemo! 'Oni predvode desnicu i ljevicu'
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Najnoviji Crobarometar, koji za "Dnevnik" Nove TV provodi Ipsos, potvrđuje trend koji je vidljiv već mjesecima, HDZ ostaje uvjerljivo najjača politička stranka, ali njegova potpora nastavlja polagano padati. Istodobno, SDP ne uspijeva kapitalizirati nezadovoljstvo građana, a najveći rast bilježe Most i Možemo!, što dodatno mijenja odnose snaga na političkoj sceni.
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