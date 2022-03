Analiza: Zašto bi razmještaj Patriota bio potpuna ludost i otkud ideja da bude u RH?

Brzopotezno je priopćeno da izaslanstvo Ministarstva obrane putuje za Washington s prijedlogom da se jedna bitnica američkog protuzračnog sustava velikog dometa MIM-104 Patriot privremeno iz Njemačke dislocira u Hrvatsku. Hoće li zamolba naići na razumijevanje američkih generala? Teško. Nismo prva linija obrane od Rusije. Plus, geografski smo malešna zemlja za golemi PZO sustav poput Patriota. Ruku na srce, nismo ni pouzdani američki saveznik. To kako smo ih godinama “valjali” vezano za borbene avione i zavlačili vezano za vozila Bradley, pa debakl s prijemom helikoptera Black Hawk, traži posebno elaboriranje. Patriot (verzije PAC-1, PAC-2, PAC-3 i PAC-4) dometa je do 160 kilometara po daljini i 24 kilometra po visini. Namijenjen je za suprotstavljanje atmosferskim ciljevima - taktičkim balističkim raketama, krstarećim projektilima i borbenim lovcima.