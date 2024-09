Andrej Plenković HDZ-ove skandale i afere neće moći pospremati pod tepih

Andreju Plenkoviću jako je stalo uvjeriti nas da Hrvati nikad nisu bolje živjeli. “Nikad veće plaće, nikad veće mirovine, nikad više zaposlenih, nikad manje nezaposlenih, Europska unija, euro, Schengen, sva ova strateška postignuća”, poručio je premijer prije nekoliko dana, kritizirajući one koji “idu kreirati atmosferu velike krize i katastrofe”. “To je perfidna laž i ne želim da se to zaboravi”. Plenković to ponavlja već tjednima i mjesecima. I to je normalna praksa za svakog tko obnaša vlast. Ali u Plenkovićevu slučaju u tome se krije zanimljiv paradoks. Naime, HDZ nikad nije računao na one koji dobro žive. Što potvrđuje činjenica da su mu izborne utvrde u područjima koja su ekonomski zaostala, socijalno ugrožena, zanemarena i zapuštena, iz kojih se masovno iseljava ili se u njima životari na državnim jaslama.

