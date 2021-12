Andrej Plenković predsjednik Hrvatske Vlade u posjetu Varaždinskoj županiji komentirao je goruća pitanja u Hrvatskoj, krenuvši od referenduma do epidemiološke situacije.

Naime, prema posljednjim informacijama Hrvati loše koriste novac iz Fonda solidarnosti EU-a.

- Moramo govoriti o ključnom elementu, a to je element progresivne štete. Imali smo dva potresa, u Zagrebu i na Banovini. S jasnom argumentacijom ćemo doći do toga da se rokovi produlje i da se taj novac iskoristi. Potpisao se ogroman broj ugovora za obnovu zgrada, prije svega javnog sektora jer su za to ta sredstva i predviđena - rekao je Plenković.

- Ako ima jedna tema oko koje mislim da može i mora bolje, onda je to obnova, to mora ići brže - rekao je.

- U srijedu smo u Petrinji, tamo ćemo na sastanku iznijeti sve što je dosad napravljeno. Zadaća je Vlade i svih resora da intenzivira proces obnove. Nažalost, potres je bio tako jak i tako velik da će taj proces trajati godinama, to se ne može napraviti preko noći. Svi moramo uraditi više i bolje na toj temi - rekao je Plenković.

Osvrnuo se na procijepljenost u Hrvatskoj i opet pozvao građane na cijepljenje.

- Sinoć sam gledao na Netflixu film Don’t Look Up, preporučujem svima. Nije ovo neki marketing, to je priča o informacijskom kaosu i bizarnim procjenama. Volio bih da smo nastavili s dinamikom cijepljenja s kojom smo krenuli - rekao je.

- Živimo u vremenu u kojem komunikacija nije jednoznačna ni jednostavan, i jedan dio ljudi je dao povjerenje ne Vladi, ne Stožeru, ne znanstvenicima, nego raznoraznim drugim akterima. Svi dođu do nekog praga i limita. Vjerujem da će se dio ljudi i dalje odlučiti na cijepljenje. U tom smo teškom razdoblju osigurali da zdravstveni sustav funkcionira - rekao je Plenković.

Zabrinut je brzim širenjem omikron varijante virusa.

- Sutra ćemo imati jedan sastanak zbog činjenice da se omikron brzo širi po svijetu, želimo dići razinu spremnosti. Dosad smo cijepili više od 2 milijuna i 250 tisuća ljudi. Dio ljudi se ne želi cijepiti i meni je to žao i ponavljam to kao papagaj. Mislim da smo u pozivanju na cijepljenje koherentni - rekao je.

- Otklanjam tezu da su tu Stožer ili Vlada nešto krivo napravili. U našem društvu su se različiti akteri različito očitovali, a mi smo tu bili konzistentni. Vlada stalno govori cijepite se, ali zašto to svi ne slušaju nije do nas, ne možemo na sve utjecati, činimo najbolje što možemo - rekao je Plenković.

- Živimo u bitno drugačijem informacijskom vremenu nego što je bilo prije. Pogledajte ovaj film koji sam spomenuo i bit će vam jasnije. Cijela ova situacija s covid-potvrdama, dokazom da je Vlada neintruzivna i da poštuje slobodu izbora. Nismo išli korak dalje, nismo uveli obavezno cijepljenje. Imate dio aktera koji love u mutnom, profiteri i paraziti - rekao je.

Rekao je da je potrebna promjena zakona o referendumu te da su moguće špekulacije po tom pitanju.

- Neka donesu potpise za referendum na Trg Svetog Marka, ali njima očito treba još neko vrijeme. Ako su tako sigurni da ih imaju, što čekaju? Ne znam trguje li se tu s potpisima, ima li ih ili nema. Možemo špekulirati. Idemo na novi zakon o referendumu jer ovo je totalno bezveze, ovo što je sada je loše. Glasa se na izborima od 7 do 7. I onda padne giljotina i svi gledaju što se desilo. A ovi koji skupljaju potpise imaju vremena koliko hoće, mogu tri godine to gledati i uvezati - dodao je Plenković.

- Hrvatska nije imala kulturu referenduma, zato su ti zakoni takvi. Ja nisam protiv referendumskih inicijativa, dapače, ali one moraju imati neku glavu i rep. To vam je sve igra jedne stranke, malo vidljivosti, da ih se vidi - rekao je Plenković.