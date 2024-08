'Stvorit ćemo preduvjete da najam i cijena kvadrata stana postanu priuštiviji nego sada'

Premijer Andrej Plenković u srijedu je u Varaždinu najavio da će Vlada u idućim mjesecima predstaviti javnosti dvije kapitalne teme - strategiju stambene politike i novi krug porezne reforme, s cilje postizanja priuštivog stanovanja.

Plenković se u izjavi novinarima u Varaždinu nakon obilaska Špancirfesta najprije osvnuo na najnoviji podatak o rastu BDP-a u drugom tromjesečju za 3,3 posto na godišnjoj razini, kazavši da su podaci o turističkoj sezoni odlični te je nedvojbeno da će biti i veći prihod, što znači da će i treći kvartal biti tekako pozitivan.

- Tradicija je da je četvrti kvartal uvijek snažan i to nam daje za pravo da ćemo u ovoj godini vjerojatno ostvariti upravo ono što je Vlada prognozirala, a to je rast BDP-a od 3,5 posto i time ćemo biti sigurno među dvije, tri države članice EU sa najvećim rastom - rekao je Plenković.

To je, dodao je, važno jer bi na taj način Hrvatska s aktualnog prosjeka razvijenosti od 76 posto europskog BDP-a mogla već ove godne skočiti na 77,5 posto te doći na prosjek od 80 do 82 posto do 2028. godine.

Kako je istaknuo, druga tema kojom će se Vlada u ovom mandatu baviti, uz ekonomski i socijalni standard, sigurno je i pitanje priuštivog stanovanja.

- Dvije kapitalne teme koje će Vlada lansirati u javnost u sljedećim mjesecima bit će strategija stambene politike na kojoj radi radna skupina, brojni stručnjaci i akteri na temelju podloga stručnjaka, znanstvenika i koju će uskoro dovršiti i predstaviti javnosti, potpredsjednik Bačić i cijela vlada, a druga je novi krug porezne reforme. Mi smo u našem programu uoči izbora kazali da će se akcent s oporezivanja rada prebacivati na oporezivanje imovine - naveo je Plenković.

Konstatirao je da Hrvatska bilježi rast cijena kvadrata stambenog prostora, a rastu i cijene najma te poručio kako žele svojim politikama stvoriti preduvjete da najam postane priuštiv, kao i da kupovna cijena kvadrata stana bude priuštivija nego što je danas.

- Jedan od načina kako da to učinimo je transformacija onoga što danas zovemo porez na kuće za odmor, i to je cijela bit. Mi ćemo još obaviti nekoliko razgovora, konzultativnih, i na razini Vlade i na razini parlamentarne većine, i paket koji je danas dobio načelnu podršku praktički svih naših kolega u parlamentarnoj većini, zahtjeva još jedno čitanje - rekao je i najavio da će uslijediti javno savjetovanje, dva čitanja u Saboru.

Premijer je izrazio uvjerenje kako će se iznaći rješenje koje će biti dobro za građane, uz napomenu da se adresira problem od oko 600.000 praznih stanova ili kuća u Hrvatskoj.