Komunalni redari moći će vas legitimirati i ući vam u dvorište

Predrag Štromar je o novom Zakonu o komunalnom gospodarstvu, koji daje šire ovlasti komunalnim redarima, kazao da oni neće biti komunalni policajci, dodavši da su do sada redari imali problema u obavljanju svog posla jer nisu mogli legitimirati osobu koja je napravila neki nered u prostoru.

- Oni su dosad imali problema raditi svoj posao na način da nisu mogli legitimirati osobu koja je napravila neki nered u prostoru. Sad će moći legitimirati i imat će mogućnost tu osobu koja je prekršila neki Zakon podnijeti i prekršajnu prijavu. Moći će ući i na dvorište da utvrde stvarno činjenično stanje u kakvom stanju je građevina, rekao je Štromar.

Članovi saborskog odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost podijeljeni su po pitanju zahtjeva 125 gradonačelnika da komunalni redari prerastu u gradsku policiju. Tom prijedlogu protive se Franko Vidović (SDP) i Branimir Bunjac (Živi zid) dok ideju podržava Ante Sanader (HDZ).

Vidović smatra da je zahtjev gradonačelnika potpuno promašen te da je komunalnim redarima pretjerano davati ovlasti policije, jer oni za takvo što nisu školovani ni obučeni te ne mogu glumiti policiju.

- Mislim da je to zadiranje u privatnost građana, to je pogrešno. Formirati gradsku policiju pred "žive" policije nema

nema smisla - kazao je.

Vidović predlaže da se razmisli o reorganizaciji temeljne policije i da se dodatno razviti model "policajca u zajednici" ali i da gradonačelnik može zatražiti od njih pojačanu kontrolu.

Bunjac se također ne slaže sa zahtjevom gradonačelnika. Neprihvatljivo mu je bilo kakvo prenošenje ovlasti te podsjeća da smo, primjerice, ovršnim zakonom prenijeli ovlasti suda na javne bilježnike i znamo koji je rezultat toga.

- Hrvatska ima sasvim dovoljan broj policajaca i bilo kakvo prenošenje njihovih ovlasti na komunalne redare, za koje nisu školovani, ne bi smjele doći u obzir. Time bi se išlo na štetu građana i nepotrebno bi se napravila zbrka. Sve mora ostati kao i do sada jer sve ostalo stvorilo bi pravnu nesigurnost - smatra Bunjac.

Ideju pozdravlja Ante Sanader. Kaže da gradonačelnici moraju imati instrument za rješavanje gradskih problema. Prisjetio se kako mu je jednom prilikom čovjek "upao" u park i počeo čupati klupe navodeći da je to zemljište nekada bilo njegovo, iako ono prema katastru pripada gradu. Zvao je kaže policiju, ali su mu odgovorili da oni nemaju ništa s tim, s obzirom na to da nije došlo do sukoba, te da nisu nadležni rješavati imovinsko-pravne odnose. Sanader navodi kako je tada morao zvati zaštitare.

- Ako je gradonačelnik "kriv" za sve probleme u gradu onda mora imati instrumente da ih riješi - poručio je.

Sanader se slaže da je komunalnom redaru potrebno omogućiti da može ući na okućnicu i dvorište zgrade ili druge građevine ili zemljište bez obzira na njihovu namjenu, pregledati ih te narediti vlasniku primjerice da odstrani smeće.

- Ako imate nered ili deponij smeća u dvorištu, smatram da je dobro da komunalni redar tu može reagirati. U slučaju požara takvo dvorište predstavlja opasnost za vlasnika i susjede. Imamo i brojna zapuštena zemljišta i smatram da komunalni redari moraju imati mogućnost narediti vlasniku da taj problem riješi. To policija ne može raditi - rekao je.