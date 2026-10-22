Animalex tvrdi: Mladunče vodenkonja utopilo se u ZOO-u zbog radova na nastambi?!

Za mladunče vodenkonja, koje je početkom ljeta rođeno u Zoološkom vrtu Grada Zagreba, a koje je u utorak pronađeno mrtvo, iz ZOO-a su na Facebooku napisali da ne prežive svi mladunci to osjetljivo razdoblje po rođenju. Međutim, sada se javila udruga "Animalex - pravna zaštita životinja" koja je objavila da je čula drukčiju verziju događaja. Pozivajući se na navode nekolicine djelatnika, tvrdi da su se uoči posjeta Europskog udruženja zooloških vrtova i akvarija (EAZA) izvodile preinake nastambe te da se mladunče utopilo.

"Sinoć smo ovu vijest primili, uz znatno drugačije objašnjenje pozadine samog događaja. Prema navodima djelatnika, uoči priprema za posjetu EAZA organizacije (u sklopu čije zoološki sudjeluje u programu povećanja populacije pojedinih jedinki) izvodile su se preinake nastambe vodenkonja, na način koji je za posljedicu imao utapanje mladunčeta vodenkonja. To su navodi nekolicine djelatnika koji su ujedno izrazili ljutnju i veliko nezadovoljstvo cjelokupnom situacijom u kojoj se trenutno nalazi zoološki Maksimir, osobito po pitanju dobrobiti životinja. Nakon događaja s lavicom Tayri i laži koje oko okolnosti događaja bile plasirane u medijima, novo uginuće sigurno ne ulijeva povjerenje i blagonaklonost javnosti, bez obzira koliko se ovaj novi događaj uginuća mladunca jednostavno i nevino prikazuje u javnosti. Možemo imati jedino vjeru u rad veterinarske inspekcije kao nepristranog i neovisnog tijela te se nadati da će ovaj događaj shvatiti još ozbiljnije nego li su shvatili slučaj napada lava Ugande na lavicu Tayri, kada su uočili (manje) nepravilnosti. Samoj EAZA organizaciji, koja je od prvog dana naklonjena "kolegama" iz zoološkog vrta Grada Zagreba, jednako kao i samom zoološkom, ostaje na savjesti kako dosadašnja uginuća, tako i buduća. Na ovaj istup zoološkog gledamo kao na patetični preventivni pokušaj sanacije štete u slučaju da vijest odjekne u javnost. Ostalo presudite sami ili dopustite da brojke svjedoče", napisala je udruga.

U objavi udruga nije imenovala djelatnike ni navela dokaze kojima bi potkrijepila njihove tvrdnje. Nije objavljeno ni kada su se radovi izvodili ni što se tijekom njih mijenjalo. O svemu smo poslali upiz i Zoološkom vrtu u Zagrebu te ćemo objaviti odgovor čim ga dobijemo. Podsjetimo, Zoološki je u utorak objavio vijest o uginuću vodenkonja.

- Žao nam je što s vama moramo podijeliti tužnu vijest! Ovaj je događaj jako pogodio sve naše kolege, pogotovo one koji su uz mladunče od prvoga dana - napisali su. Dodali su kako pozorno prate rast i razvoj mladunaca tijekom prvih mjeseci života, no, nažalost, ne prežive svi to osjetljivo razdoblje.

- Životinje koje su ovdje uključene u uzgoj uzgajamo s dobrim razlogom i u najboljoj namjeri, no moramo biti spremni nositi se i s teškim trenucima koje on donosi - poručili su iz ZOO-a.

Objasnili su i kako je stopa preživljavanja mladunaca divljih vrsta uzgojenih pod ljudskom skrbi veća nego u divljini, ali da i u takvim uvjetima dolazi do uginuća. U Zoološkom vrtu Grada Zagreba prije nekoliko godina uspješno su uzgojili jednu patuljastu vodenkonjicu. Lotta je ondje rođena krajem 2022. godine, a danas živi u Sofiji, glavnom gradu Bugarske. Patuljasti vodenkonj na Crvenom popisu Međunarodne unije za očuvanje prirode (IUCN) ima status ugrožene vrste. Jedinke o kojima se skrbi zagrebački ZOO uključene su u Europski uzgojni program (EEP). Njegov je cilj osigurati zdrave i održive populacije životinja unutar Europskog udruženja zooloških vrtova i akvarija (EAZA), ali i pridonijeti očuvanju vrsta u divljini. Uzgojem pod ljudskom skrbi nastoji se očuvati genetska raznolikost vrsta te, kada je to moguće, ojačati njihove populacije u prirodi ponovnim naseljavanjem uzgojenih jedinki.

Podsjetimo također da je u srpnju u Zoološkom mladi lav ubio lavicu. Tada su rekli da među divljim životinjama dolazi do sukoba i da je to dio njihova prirodnog ponašanja. AnimalexTgQPHd|||[] je tada objavio snimke posjetitelja koje su pokazale da je sukob i maltretiranje trajalo duže vrijeme te da timaritelji nisu reagirali u skladu sa sigurnosnim protokolom.