Nema ispravnog i neispravnog u ovom slučaju, oba načina pisanja i izgovora ovdje su ispravna, kaže nam lektor Krešimir Dominković

Hrvatski jezični portal za baniju kaže: geogr. regija u sred. dijelu Hrvatske, JZ od Siska (područje između Save, Une i Kupe), 1803 km2, 88.100 stan., glavno središte Petrinja; Banovina.

Nakon što je lovac iz kviza Potjera Krešimir Sučević Međeral (42) objavio poduži post, iznerviran besmislenim i paranoičnim zaključcima da je Banija srpski naziv, pitali smo i našeg lektora kako je ispravno pisati i izgovarati. Rekao nam je da je ispravan i jedan i drugi način pisanja i izgovora Banija/Banovina i da je to njegov imenjak detaljno objasnio pa se nema što više tu dodati.

Podsjećamo, Krešo iz Potjere objavio je to na Facebooku dodavši kako je rasprava da 'ne može biti Banija, to je srpski', dobar primjer koliko nas je teror stava da postoji samo jedan ispravan način na koji se nešto može reći doveo do paranoje.

Jezično gledano, nazivi područja pod čijom upravom tvore se u hrvatskom jeziku nastavcima -ovina/-evina (kraljevina, carevina, kneževina), -ija (županija, grofovija, biskupija, monarhija) i -stvo (vojvodstvo, kraljevstvo, carstvo). Imamo primjer kraljevstvo - kraljevina i carstvo - carevina, koji nam ukazuje da su moguća oba naziva unutar istoga jezika. Banovina je područje pod upravom bana, dok je banija arhaizam za banov posjed i danas isključivo za geografsku regiju, rekao je Sučević-Međeral.

Slično je i s područjem pod vlašću vojvode, što je vojvodstvo, dok je druga tvorba, Vojvodina, danas samo oznaka geografsko-političke cjeline. Vojvodina se tvori upravo onim nastavkom koji je u slučaju Banovine označen kao hrvatski. Da stvar bude bolja, u srpskom jeziku se područje pod vlašću bana također zove banovina, što nam dokazuje naziv administrativnih jedinica Kraljevine (sic!) Jugoslavije. Dakle, nemojmo se brukati glupim zaključcima i nepoznavanje vlastitog jezika pretvarati u pametovanje drugima, koji ga možda također ne poznaju toliko dobro, ali barem još nisu opterećeni paranojom "krivogovora" - dodao je je Sučević-Međeral.