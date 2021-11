U Hrvatskoj je danas zabilježeno 1126 novih slučajeva koronavirusa, a u samoizolaciji je 29.240 ljudi, izvijestili su iz Nacionalnog stožera. Usporedbe radi, to je gotovo dvostruko veći broj nego tjedan ranije. Kao jednu od mjera mnogi spominju širu uporabu i kontrolu COVID potvrda za mjesta s velikim brojem ljudi, poput supermarketa, šoping centara...

Epidemiologinja HZJZ-a Sanja Kurečić Filipović za HTV je u nedjelju komentirala aktualne mjere i rekla da bi u skladu s nekim predviđanjima i dosadašnjim saznanjima te s obzirom na porast broja oboljelih i hospitaliziranih - doista trebalo ići na nešto strože mjere.

Sanja Ropar iz Hrvatske udruge bolničkih liječnika sinoć je također u razgovoru za N1 rekla da treba više inzistirati na Covid potvrdama.

- Ne može se škole prazniti, a kafiće i koncerte puniti - rekla je i dodala da treba uvesti upotrebu Covid potvrda gdje god je moguće.

- A moguće je svugdje i to je indirektni pritisak da se što veći broj ljudi cijepi i na taj način spriječi pritisak na zdravstveni sustav - rekla je.

Upitan zbog čega je i dalje šira primjena Covid potvrda vrlo sužena, čelnik Stožera Davor Božinović je istaknuo na sjednici stožera u petak kako se one kod nas već koriste u zdravstvenom i socijalnom sustavu te kod većih okupljanja.

- Nismo išli preekstenzivno jer pratimo iskustva drugih zemalja i onih koje su uvodili strože mjere od Covid potvrda. I u ovom trenutku mi zaključujemo da je s ovako niskom stopom procijepljenosti kod nas, jer zemlje koje su uvele potvrde već su imale visoku stopu procijepljenog stanovništva, zapravo rješenje da se ljudi cijepe. Nema boljeg rješenja i bolje mjere. A ta mjera je na snazi, ljudi se mogu cijepiti, ima dovoljno cjepiva, besplatno je i to je najjednostavniji način za zaštiti sebe. S jedne strane, kad govorimo o šoping centrima, ugostiteljskim objektima, pitanje je u kojoj mjeri se to može kontrolirati. A s druge strane, činjenica je, kad govorimo o širenju virusa, Covid potvrda jest stanovita sigurnost, ali nema 100- postotne sigurnosti. To vidimo iz činjenice da se virus širi i kad su ljudi cijepljeni. Naravno sa blažim posljedicama, ali to ne znači da oni ne mogu zaraziti druge. Zato ponavljamo te dvije stvari koje smatramo da su rješenje - a to su cijepljenje i kontrolirati pridržavanja temeljnih epidemioloških mjera - rekao je istaknuvši kao činjenicu da smo krenuli i s trećom dozom.

- A to je i jasan poziv svima koji su se cijepili prije više od šest mjeseci. To je potrebno kako bi se podigao imunitet. Sve studije govore da nakon 6-7 mjeseci od cijepljenja imunitet opada. Treća doza je nešto što pratimo, pogotovo na primjeru Izraela, koji je tek s trećom dozom uspio smanjiti broj zaraženih i ima povoljnu situaciju - poručio je.

Stoga, kad sve to kompariraju, kaže, dolaze u situaciju da se mora pojačano nadzirati pridržavanje temeljnih mjera.

Jedina protumjera koja može zaustaviti eksploziju širenja zaraze je totalni lockdown, a to im ne pada na pamet, naglasio je.

- Razmišljamo o svemu, pa tako i o Covid potvrdama. No, trenutak i neka nova odluka će ovisiti o cijelom nizu parametara koje pratimo. Nastojim vam reći da zapravo moramo učiniti sve da se ljudi cijepe. U nekim drugim zemljama se sve više razmišlja o tome da se i Covid potvrde ograniče samo na one koji su cijepljeni - rekao je Božinović na dodatno pitanje razmišlja li se uopće o širenju primjene Covid potvrda.

Pa je pričao kako jednostavno moramo doći do toga da najveći dio stanovništva shvati da je ovo situacija koje se nećemo tako brzo riješiti.

- Znam da su svi na neki način umorni, ali to ne znači da će epidemija nestati. Ukoliko građani ne prihvate ili ne prihvaćaju ono što je znanstvena činjenica i što je dokazano, teško da možemo napraviti velike iskorake - rekao je istaknuvši kako je epidemiolog Bernard Kaić rekao da ekstenzivnijom primjenom Covid potvrda možemo podići razinu procijepljenosti za tek oko 1-2 posto.

- No, potanje je koliku ćete socijalnu cijenu oko toga platiti. Nećemo se libiti donijeti bilo kakvu odluku, makar ona bila i najteža. No, još smatramo i uvijek ćemo smatrati da je izlaz u konsenzusu i razumijevanju da nikakvo odbijanje činjenica koje su vezane za epidemiju neće pomoći. Polovične mjere nisu najbolje mjere - rekao je.