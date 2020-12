Stožer je postrožio mjere, one koje su trajale do 21. prosinca se produljuju, a donesene su i nove, koje vrijede od 21. 12. Na privatnim okupljanjima najviše se može okupiti deset ljudi, i to iz dva različita kućanstva.

POGLEDAJTE VIDEO: Vodič za nove mjere

Zabranjeno je putovati između županija, osim u iznimnim slučajevima i za one koje moraju putovati zbog posla. Uvođenje propusnica počinje 23. prosinca.

Za Badnjak i Božić, 24. i 25. prosinca u crkvama će iznimno biti dopuštena misna slavlja s više od 25 osoba, uz ograničenje broja ljudi temeljenom na kriteriju da svaka osoba ima sedam kvadratnih metara za sebe.