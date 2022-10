ANKETA Neki kafići uveli su naplatu grijalica na terasama. Jeste li voljni platiti taj trošak?

Iako je Vlada uvela paket mjera pomoći i ograničila cijene struje i plina nekima se i dalje teško izboriti s rastućim troškovima energenata.

Jedan kafić u Zagrebu počeo je naplaćivati sjedenje pod grijalicama na vanjskim terasama, a prema pisanju RTL-a taj bi primjer ubrzo mogli početi slijediti i brojni drugi ugostitelji.

Kava s grijalicom 14 kuna, a bez 12. Svaki gost u ovom zagrebačkom kafiću koji želi sjediti na terasi ispod upaljene grijalice, mora uz račun za piće platiti i dodatne dvije kune za grijanje.

Vlasnik kafića Ivan Orešković kaže kako su vanjske grijalice u kafićima luksuz.

- Smatram da su grijalice vani luksuz, po zimi. Mi imamo dovoljno unutrašnjeg prostora, ako netko stvarno želi biti vani na friškom zraku, mi ćemo njemu upaliti grijalice, ali taj dio troška jednostavno moramo prenijeti krajnjem korisniku - rekao je Orešković.

Orešković kaže kako su računi narasli za 200 posto i kako su se na ovaj potez morali odlučiti zbog trostruko većih računa koje dobivaju. Lani su kilovat plaćali 55 lipa, ove godine 1,65 kuna.

- Vani se sjedi 30 minuta u prosjeku, mi smo do sada preuzimali taj trošak na sebe. Svaka grijalica po satu troši otprilike 2 kilovata, to bi bilo 2 puta 1,6 što je 3,2 kune – mi smo to prije plaćali jednu kunu. Mi smo tu razliku prebacili na goste, a osnovni dio troška zadržavamo na sebi - objasnio je.

Građani su oko ove teme podijeljeni. Nekima ne smeta dodatni trošak ako im se sviđa kafić i usluga dok drugi smatraju da ovakvo nešto nije fer.

- Što se tiče samih iznosa – hoće li to biti 2 kune, 5 kuna ili možda 50 lipa, to definitivno ovisi o odluci poduzetnika koji organizira posao u ovom trenutku. Jednako tako sam siguran da poduzetnici vode računa o iznosima koje naši građani mogu platiti - rekao je Ivan Tadić, tajnik Udruženja ugostitelja Zagreb.

Za neke je, pak, naplata grijanja gostima zadnja opcija.

- Ne možemo dizati cijene da pratimo troškove, i sad to treba pokrivati na razne načine. Ja ću to izbjegavati maksimalno, odnosno konkretno što se tiče grijalica na terasama, nećemo ih naplaćivati ali razumijem svakoga od kolega koji to napravi - kaže vlasnik jednog zagrebačkog restorana Leonard Topić.

Neki su lani grijali na plinske boce.

- Jedna grijalica potroši otprilike jednu bocu dnevno, imali smo dvije grijalice. Mjesečno smo ih plaćali od 3 do 6 tisuća kuna, ovisno kako ih koristite. Mi to jednostavno više ne možemo prebacivati na goste - rekao je Orešković.

I dok će neki grijanje naplaćivati posebno, drugi će zasigurno tu cijenu uračunati u povećanje cijene hrane i pića.

