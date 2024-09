Anketa NYT-a: Kamala Harris i Donald Trump izjednačeni

Republikanski predsjednički kandidat Donald Trump i njegova demokratska suparnica, aktualna potpredsjednica Kamala Harris izjednačeni su u zadnjim tjednima prije održavanja izbora, pokazala je nacionalna anketa koju su proveli The New York Times i Siena College. Trump je u plusu za jedan postotni bod - 48 posto prema 47 posto u odnosu na Harris, pokazala je anketa objavljena u nedjelju, što je minimalna razlika i mogla bi značiti pobjedu obaju kandidata na izborima 5. studenoga. Premda je Trumpova kampanja prošla relativno teško razdoblje nakon što je demokratski predsjednik Joe Biden u srpnju odustao od utrke, zadnje ankete ukazuju na to da on i dalje ima potporu stalnih pristaša.

Anketa je pokazala kako birači smatraju da trebaju znati više o Harris, dok su njihova mišljenja o Trumpu već formirana.

U anketi je 28 posto potencijalnih birača odgovorilo da im treba više informacija o demokratskoj kandidatkinji, dok je samo 9 posto reklo isto o Trumpu. Anketa pokazuje i da bi predsjednička debata koja će se održati u utorak mogla predstavljati ključan trenutak.

Harris će imati priliku iznijeti više pojedinosti o svojim političkim planovima dok bude debatirala s Trumpom 90 minuta. Anketa pokazuje da je utrka toliko tijesna da bi čak i marginalan poticaj za oba kandidata mogao puno značiti.

Otkako je Harris zamijenila Bidena u vrhu demokratske liste tijekom ljeta, krenula je u žestoku kampanju, no ograničila je svoja javna pojavljivanja, a intervjue s medijima svela na minimum.

Ključne brojke iz najnovije ankete slične su zadnjoj usporedivoj anketi New York Timesa i Siena Collegea, objavljenoj krajem srpnja.

I po toj je anketi Trump bio u plusu za jedan postotak. Ankete provedene u sedam ključnih saveznih država, koje će vjerojatno odrediti pobjednika izbora, također stalno pokazuju vrlo tijesnu razliku.