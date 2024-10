ANKETA Odluka o vojnicima ide u Sabor. Trebaju li naši vojnici biti dio misije pomoći Ukrajini?

Vlada će zatražiti dvotrećinsku podršku u Saboru za sudjelovanje pripadnika OSRH- u NATO aktivnosti za sigurnu i obučnu potporu Ukrajini (NSATU). Vlada je sa današnje sjednice u Sabor uputila 13 odluka o slanju pripadnika Oružanih snaga u vojne misije NATO-a i EU, među kojima je i obučna potpora Ukrajini za koju predsjednik Zorana Milanović nije dao suglasnost, a premijer Andrej Plenković apelirao na zastupnike da dobro razmisle kod glasanja.

U prijedlogu odluke stoji da bi u operaciji bilo do pet vojnika, a premijer Plenković je u uvodnom izlaganju rekao da bi u američku bazu u Wiesbadenu slali dva časnika.

Ne bi se bavili obukom ukrajinskih snaga, tu bi bili kao logistička potpora i koordinacija donacija opreme i sredstava za Ukrajinu.

Plenković je još jednom napao Zorana Milanovića koji je stopirao odlazak hrvatskih časnika na tu misiju i optužio ga da laže.

- Predsjednik Milanović je dao suglasnost za 12 misija, dok za jednu koja se odnosi na obučnu podršku Ukrajini nije, iako na summitu u Washingtonu ni na koji način, niti jednim potezom nije saveznicima naznačio da ima nešto protiv te aktivnosti - kazao je Plenković.

Summit šefova država i vlada je bio prije dva i pol mjeseca, podsjetio je dodavši kako Milanović sada uskratom suglasnosti ponovno narušava međunarodni položaj Hrvatske.

"Razina obmana i laži koje on širi u javnosti je nezapamćena. Lažno predstavlja javnosti neku tobožnju ugrozu i da bi vojnici išli u Ukrajinu, a u samoj odluci jasno piše da pripadnici Oružanih snaga, jedan do dva časnika, idu na teritorij EU, u Njemačku", rekao je.

S obzirom na to da predsjednik i Vrhovni zapovjednik Oružanih snaga nije dao suglasnost za slanje naših vojnika u Njemačku kako bi obučavali ukrajinske vojnike, a kako, naglasio je, ne bi Hrvatsku uvlačio u taj rat, za izglasavanje te odluke je u Saboru potrebna dvotrećinska većina.

Plenković je zastupnike pozvao da ne pristaju na slijeđenje Milanovićeve politike koja je, naglasio je, suprotna hrvatskim nacionalnim interesima.

"SDP, Možemo i ostali, neka dobro razmisle kako će glasati kada ovo dođe u Sabor, to su ozbiljni tragovi koji ostavljaju upitnike jesmo li mi dio zapadnog kruga ili možda želimo ići pod ruske skute. A uskrata suglasnosti se ne može nikako drugačije razumjeti. Apeliramo na zastupnike da misle svojom glavom, a ne da ju zabijaju u pijesak i služe kao nojevi u Milanovićevoj predsjedničkoj kampanji, a medije molimo da istinito i objektivno izvještavaju o ovoj temi", naglasio je.

Hrg: Pripadnici Oružanih snaga RH ne mogu biti angažirani na teritoriju Ukrajine

Vlada je tako u Sabor uputila 13 odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga RH u vojnim misijama NATO-a i EU ove, iduće i 2026. godine.

"U NATO aktivnosti za sigurnosnu obučnu potporu Ukrajini, koja će se provoditi na teritoriju država članica NATO-a u 2024., 2025. i 2026. godini, upućuje se do pet pripadnika Oružanih snaga RH uz mogućnost rotacije. Ove je godine je to dvoje časnika", pojasnio je državni tajnik Ministarstva obrane Branko Hrg.

Naglasio je kako pripadnici Oružanih snaga RH ne mogu biti raspoređeni izvan teritorija članica NATO-a niti angažirani na teritoriju Ukrajine.

Govoreći o ostalim vojnim misijama, a na koje je predsjednik Milanović dao suglasnost, Hrg je naveo upućivanje do 170 pripadnika Oružanih snaga u Poljsku, do 120 u Litvu, do 220 u Mađarsku, 10 u Bugarsku.

"Nastavljamo i u 2025. i 2026. godini sa sudjelovanjem u operaciji potpore miru na Kosovu sa do 200 pripadnika Oružanih snaga i dva helikoptera HRZ-a, kao i u misiji u Iraku s 10 pripadnika". naveo je, između ostalog, državni tajnik, misije u kojima Oružane snage nastavljaju sudjelovati.

Vlada usvojila Sporazum o dugoročnoj suradnji i potpori između RH i Ukrajine

Premijer je usput najavio i kako će Hrvatska idućeg tjedna biti domaćin summita u Dubrovniku, a na koji će doći i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij. S njime će Vlada potpisati i Sporazum koji se odnosi na cjelovitu suradnju Hrvatske s Ukrajinom s fokusom na naše iskustvo u procesuiranje ratnih zločina, u humanitarnom razminiranju, kao i općenitoj potpori Ukrajini. Vlada je nacrt Sporazuma i usvojila na sjednici, a na snazi će kad se potpiše, naveo je ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman, biti 10 godina.

Usvojeni su i program suradnje između Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih Republike Hrvatske i Ministarstva obrazovanja i znanosti Ukrajine u područjima znanosti i tehnologije te Memorandum o suglasnosti između Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Republike Hrvatske i Ministarstva pravosuđa Ukrajine.