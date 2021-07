Nije ni svanulo, a na plaži su ručnici, ležaljke i napuhanci. Čekaju svoje vlasnike koji su ih ostavili večer ranije.

Postalo je to, nažalost, uobičajena stvar na hrvatskim plažama sve dok na mjestu gdje je bio ručnik vlasnika ne dočeka uplatnica. Neki i sami uzmu stvar u svoje ruke, ne čekajući spori sustav koji bi trebao omogućiti da se takve stvari ne događaju.

Jedna od njih je mlada načelnica Podgore Petra Radić koja je u svojoj općini otišla na plažu i maknula sve ručnike i rekvizite.

- Pojedini mještani su svojim gostima dopustili da "rezerviraju" mjesta na plaži raznim plažnim rekvizitima preko noći. Rezervacija mjesta na pomorskom dobru, zajedničkom vlasništvu svih državljana Republike Hrvatske? Svi rekviziti su u ranim jutarnjim satima uklonjeni s javne površine jer danas želim slobodnu plažu za sve. To isto želim i sutra, preksutra, dogodine - objavila je mlada načelnica.

Za ostavljanje ručnika od 500 do 2000 kuna kazne

Neke općine uvele su kazne za rezerviranje mjesta na plaži.

Primjerice, u Tribunju su prije dvije godine odlučili udarati po džepu one koji misle rezervirati pomorsko dobro. U komunalni red stavili su uredbu da je kazna za to od 500 do 2000 kuna. Pa ti stavi ručnik i stvari i rezerviraj mjesto.