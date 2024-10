ANKETA Prazan ti stan, a njih je dvoje... Biste li dali državi svoj stan na 6 godina? Što kažete?

Država subvencionira obiteljima najam do 40 posto, a za to je spremna platiti vlasnicima praznih stanova gotovinom i godinama unaprijed. Kupac prvog stana će također ostvariti značajne uštede jer država vraća porez. To su nove stambene mjere koje je nedavno predstavila Vlada. 24sata su to ekskluzivno objavila još u rujnu, a sad je sve predstavio HDZ-ov ministar prostornog uređenja i državne imovine Branko Bačić.

Dakle, imate prazan stan od recimo 65 kvadrata u Zagrebu? Date ga državi na upravljanje na šest godina, dobijete 21.000 eura odmah, a nakon tri godine još 21.000 eura. Država će u stanu držati podstanare koji će plaćati nižu cijenu najma državi nego što je tržišna, a vlasniku se država obvezuje vratiti stan u prvobitnom stanju i uopće se ne mora brinuti o naplati, ugovorima i održavanju.