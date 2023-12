ANKETA Sarma može dugo stajati: Koji dan je najbolja?

Sarme obično skuhamo više, nutricionistica nam je otkrila kako je i koliko smijemo čuvati.

- Sarmu u hladnjaku možemo čuvati tri, četiri dana. Dobro je podgrijati samo ono što mislimo pojesti i ne vraćati u hladnjak ono što nismo pojeli, a podgrijali smo. Sarmu se može i zamrznuti, a u zamrzivaču može biti do četiri mjeseca. Prije zamrzavanja treba je ohladiti i razdijeliti u porcije. Kad je odmrzavamo, možemo to polako u hladnjaku, pa na štednjaku ili u mikrovalnoj. No treba paziti da je meso unutra potpuno zagrijano. Isto tako, treba paziti da odmrznemo samo koliko ćemo pojesti, jer jednom odmrznutu hranu nije dobro ponovno zamrzavati - upozorava nutricionistica Leta Pilić.