Velika Britanija i Izrael najavljuju ukidanje covid potvrda, a istu stvar je predložio Dario Hrebak na koalicijskom sastanku u utorak u Vladi. Dario Hrebak je izjavio kako je na koalicijskom sastanku jučer predložio da se ukinu Covid potvrde. - Nama sad treba da jednostavno ukinemo te COVID potvrde. One su trebale biti donesene kada su bile donesene, sad je vrijeme da se one ukinu, to sam predložio i na sastanku vladajuće koalicije. Mi moramo razmišljati i o turističkoj sezoni - rekao je u emisiji Otvoreno. Pitamo i vas: TREBA LI HRVATSKA UKINUTI COVID POTVRDE?