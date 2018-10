Ante Firić (27) prvo je divljao pa otišao prošetati u maglu...

Dva dana nakon pogibije Splićanina Ante Firića (27) na autocesti A3 u smjeru Zagreba u javnost izlaze novi bizarni detalji koji su prethodili tragičnom događaju.

POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI:

[video: 1201674 / ]

Prema našim izvorima, Firić je kobnog jutra s prijateljima krenuo iz Zagreba prema Osijeku. Tamo je jedan od njih imao dogovor za kupnju rabljenog auta. No Firić je poginuo na dijelu autoceste prema Zagrebu. Kako se našao u smjeru suprotnom od onoga kojim se kretao, korak po korak rasvjetljavali su istražitelji. Iz Zagreba su krenuli još prije 4 sata. No ubrzo je Firić počeo stvarati probleme, zbog čega su stali na benzinskoj pumpi Ina-Ježevo jug, u smjeru Osijeka.

Firić je, doznajemo, nastavio divljati i na pumpi, zbog čega su djelatnici Ine zatražili policijsku intervenciju.

U utorak u 4.15 sati zagrebačka policija dobiva dojavu o muškarcu koji radi probleme na pumpi i nesuvislo govori. Riječ je o krupnom i jakome mladiću kojeg ne uspijevaju smiriti ni njegovi prijatelji ni djelatnici.

Imali više dojava o pješaku

Policija šalje patrolu, koja dolazi na benzinsku, legitimira mladiće, među kojima je i Firić, no do njihova dolaska on se smirio i djelatnici više ne traže intervenciju. Budući da nisu utvrdili nikakav prekršaj, policajci odlaze, a za Firića i njegove prijatelje započinje prava drama.

On opet počinje galamiti i želi otići u nepoznatom smjeru. Prijatelji ga pokušavaju spriječiti, zadržati, no uspio im se otrgnuti i othrvati te nestaje u mraku. Oni odlaze vjerojatno ni ne pomišljajući da će se Firić vratiti na autocestu pješice.

Oko 5.05 policija dobiva više dojava vozača da dezorijentirani muškarac trči po autocesti. Jedna od dojava, između ostalog, bila je da je riječ o migrantu koji se posvađao s taksistom oko plaćanja. Vidjeli su ga i vozači šlepera koji su kočenjem izbjegavali nalet. Firić je navodno više puta prelazio ogradu s jedne strane autoceste na drugu. Ogradu je sigurno prešao najmanje jedanput jer kako bi se inače našao na kolniku autoceste u smjeru suprotnog od onoga kojim se kretao.

U nekom trenutku, neposredno prije naleta, Firić je, čini se, shvatio da zapravo treba biti u smjeru prema Osijeku te je krenuo od zaustavnog traka trčati prema ogradi. Nalazio se na neosvijetljenom dijelu autoceste u vrijeme prije svitanja, a preglednost ceste smanjivala je i magla. U takvim uvjetima vrlo slabe vidljivosti na neopreznog pješaka na 58. kilometru autoceste prvo je naletio vozač (58) Hyundaija iz Ivanić Grada. Njemu je pješak došao s desne strane. Pokušao ga je izbjeći, ali nije uspio. Teško ozlijeđeni pješak pokušao se puzajući dokopati druge strane autoceste, no u tom trenutku nailazi Citroen ljubljanskih registracija. U njemu je uz vozača (31), inače državljanina BiH, bio i suvozač (38). Udar je bio toliko silovit da je Firića usmrtio i njegovo tijelo odbacio na zaustavni trak, dok je Citroen završio na travi na krovu. Posljednja je naišla vozačica (37) u Opel Corsi kutinskih registracija.

Vidljivost je bila nikakva

- Hrpetina vozača prošla je tuda prije mene i nitko nije stao. Osjetila sam da sam prešla preko nečega i zaustavila se da vidim ima li kakve štete na mojem vozilu. Tamo sam vidjela vozilo ophodnje i automobil na krovu na travi. Citroena nije bilo. Pitala sam što se dogodilo i rekli su mi da je čovjek na cesti - ispričala je šokirana vozačica.

Kaže kako je na tom dijelu autoceste u to vrijeme bio “mrkli mrak” i da njezin automobil nije imao dodira s tijelom pješaka.

- Ja sam naišla oko 5.15 sati. Policija je od 5.05 imala dojavu da se netko kreće po autocesti. Zbog čega ga ranije nisu zaustavili i spriječili da se ovo dogodi? - uzrujano je govorila.

Dodaje da je sama morala zvati Hitnu pomoć jer je putniku iz Citroena krvarila glava.

- Hitnoj je trebalo oko 20 minuta da dođe iz Ivanić Grada - kaže vozačica. Objašnjava da je vozila lijevim trakom jer je pretjecala kamion.

Antu Firića je javnost upoznala nakon sudjelovanja u neredima na utakmici nogometnih klubova Partizan i Crvena zvezda krajem prošle godine u Beogradu. Firić je tad, s još petoricom “kolega”, krenuo na “večiti derbi”, kako bi na južnoj tribini stadiona sudjelovao u sukobima između zaraćenih frakcija Grobara. Ta akcija je pošla po zlu, na kraju je uhićena skupina u kojoj su bila šestorica Splićana. Zadobili su ozljede, a najgore je prošao Firić. Jedno vrijeme je proveo u beogradskoj Vojno-medicinskoj akademiji zbog nagnječenja mozga.

Kao i svi ostali Splićani optuženi zbog izazivanja nereda na utakmici, Firić je priznao krivnju i pristao na kaznu zatvora od četiri do šest mjeseci.

I prije odlaska na stadion Partizana u Humskoj, imao je problema sa zakonom. U lipnju 2014. godine uhićen je zbog napada na hvarskog ugostitelja Franu Žuvelu.

Imao problema sa zakonom

S njim su uhićena još četvorica, a optužnica ih je teretila za pokušaj nanošenja teške tjelesne ozljede, dok državljanina Srbije, koji je na Hvaru držao susjednu pekarnicu, terete za poticanje. Za napad su dobili 10.000 kuna. Osuđivan je i zbog protupravne naplate, a s bratom je u ljeto 2016. godine sudjelovao i u tučnjavi ispred kafića u Vrazovoj ulici u Splitu. Sukobili su se s trojicom braće, a jedan od njih je dobio nož u grudni koš. Kako mladić nije mogao prepoznati tko ga je ubo, a ni forenzični tragovi nisu bili jednoznačni, optuženi su zbog sudjelovanja u tučnjavi.