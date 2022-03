Ante iz Đakova uzgaja najljepše hrvatske ovčare na svijetu: 'Oni su manekeni, bili su i u filmu'

Ante Žeravica (45) iz Đakova ponosni je vlasnik najljepših hrvatskih ovčara na svijetu. Već godinama njegovi Airon, Grudan, Flash i Gara Đakovačka osvajaju najveće svjetske i europske nagrade čime je Uzgajivačnica Đakovačka postala dobro poznato ime među ljubiteljima ove autohtone hrvatske pasmine. Antini su psi ovih dana predstavljali pasminu i u dokumentarnom filmu kojega o toj pasmini snima HTV, i koji će uskoro biti prikazan na malim ekranima. Ante je odrastao uz pse jer je njegov otac cijeli život bio lovac i imao je lovačke pse. Za hrvatskog ovčara Ante se odlučio kada je kupio imanje u Slobodnoj Vlasti gdje je naumio uzgajati ovce i krave.

- Hrvatski ovčar je pas koji u poslu uzgoja vrijedi za tri čovjeka! Čim sam počeo razmišljati o stadu ovaca, tražio sam i psa. Lenka je moj prvi hrvatski ovčar kojega sam dobio 2013. godine. Ona je trebala biti moj radni pas na imanju, da čuva stoku od lisica. Uz nju sam od voditelja uzgoja hrvatskih ovčara dobio i mužjaka Bobu. Nisam tada razmišljao o njihovom uzgoju iako je Lenka za to bila savršena jer je lijepa - kaže Ante koji se ubrzo zaljubio u svoje poslušne pse.

Lenku je ipak odlučio upariti i oštenila je 10 štenaca. Sebi je ostavio četiri; mužjaka i tri ženke. Jedan od mužjaka bio je Airon. Ženka Alina je mama od Grudana, drugog prvaka.

- Prijatelji su me stalno nagovarali da pse vodim na izložbe, ali nisam htio. Onda su me 2017. godine iz udruge prijavili na izložbu hrvatskih ovčara u Đakovu. Airon je tada imao sedam mjeseci i osvojio je prvo mjesta u svojoj katergoriji. Lenka je bila najljepša ženka. Onda su uslijedile i druge izložbe na kojima su moji psi osvajali nagrade. Sada sam se na to baš 'navukao'. Gdje god se pojavi Airon osvaja simpatije. On je baš maneken, voli se pokazivati. Čim ga izvedeš on se postavi u pozu - kaže Ante, dodajući kako trenutno ima devet pasa u uzgajivačnici, a Airon je velika maza; jako poslušan, smiren, nenametljiv, ništa neće pokidati, gristi, stalno nosi svoga medu po kući, sam otvori vrata kada želi izaći.

- Nekada su hrvatski ovčari bili obični crni seoski psi kojima ljudi nisu pridavali važnost, a zbog straha od izumiranja sada su tendencije uvesti hrvatskog ovčara u grad, s tim da pasminu moramo učiti ljepšom, eto kao što je Airon - dodaje Ante.

U Hrvatskoj ima oko 20 uzgajivača ovčara sa oko 150 štenaca godišnje, što je zapravo malo. Potražnje za ima, uglavnom u inozemstvu, gdje su čak i više cijenjeni nego u Hrvatskoj. U Japanu, na primjeri, tako poštuju našu autohtonu pasminu da ih zovu fu-rin-ka-zan ili vjetar-šuma-vatra-planina. To je borbeno pravilo generala Takede Shingena, a znači: "Kreće se hitro poput vjetra, tih je poput šume, napada žestoko poput vatre, a nepobjediv je kao i planina!"

- Mi podcjenjujemo sve što je naše, pa tako i pse - kaže Ante.

- Vratio sam se i našao posao. Na imanju u Slobodnoj Vlasti sada planiram otvoriti centar za uzgoj i obuku ovčara. Imaju tri slična centra u Mađarskoj, ali ni jedan u Hrvatskoj - zaključuje Ante koji je za svoj rad dobio i plaketu Hrvatskog kinološkog saveza za unaprijeđenje kinologije.

