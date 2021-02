Na izricanju presude Filipu Zavadlavu pojavio se i njegov otac. Podsjetimo, Zavadlav je proglašen krivim i nepravoćno je osuđen na 40 godina kazne.

Njegov odvjetnik Branko Šerić najavio je kako će se na presudu žaliti jer nije dokazano da je Filip ubio trojicu muškaraca iz osvete.

POGLEDAJTE VIDEO: Izricanje presude Zavadlavu

Na čitanju presude bio je i Filipov otac, Ante Zavadlav. Kako javlja Slobodna Dalmacija, on je tijekom čitanja presude dozivao Filipa, no on se nije na to obazirao, vjerojatno od šoka.

Obitelj žrtava nije bila na izricanju presude.