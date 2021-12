Kad se u prvom činu predstave pojave vješala, možemo računati s tim da će u trećem činu netko biti obješen.

Vješala smo vidjeli na prosvjedima protiv Covid potvrda, a sada vidimo kako su antivakseri u Bjelovaru naganjali liječnicu i nazivali je "Sotonom", vidimo plakate po gradovima na kojima se liječnicima prijeti da će im biti "suđeno" i da će "odgovarati" zbog cijepljenja, vidimo kako se udara na medije, a novinare fizički napada, udara, otima im se oprema i prijeti im se smrću.

Tako to bude s ruljom.

Rulju je lako nahuškati, dati joj medijski prostor, zajedno s javnom i političkom podrškom, usmjeriti ih prema ciljevima, dati im svrhu i opravdanje, pa i upute, a onda i mogućnost da napadaju liječnike, novinare, medije i tko zna koga još.

Prijetnje sukobima

To izgleda kao samoispunjujuće proročanstvo: političari i javne osobe koji su prije par mjeseci upozoravali da bi zaoštravanje epidemioloških mjera moglo dovesti do ozbiljnih sukoba u društvu, činili su sve da zaoštre retoriku i društvenu klimu, te napokon dovedu do sukoba, kako bi ispalo da su na vrijeme upozoravali.

Fizički napad na novinare koji su izvještavali s prosvjeda u Zagrebu bio je samo uvod u nove napade i prijetnje.

Hrvatska liječnička komora navodi da se pored zdravstvenih ustanova prijeti liječnicima, Hrvatsko novinarsko društvo stalo je uz redakciju Faktografa koja ističe da se "količina prijetnji koje primaju povećava kad laži o njima šire javne osobe". "Najčešće su to popularni širitelji dezinformacija o pandemiji Covida-19 koji na nas huškaju svoju internetsku sljedbu ili politički populisti i ekstremisti poput Zlatka Hasanbegovića, Miroslava Škore, Nina Raspudića, Nikole Grmoje ili već spomenutog Kolakušića. U to se društvo sada upisao i Nenad Bakić", poručuju s Faktografa.

Slične priče imaju i drugi novinari i drugi mediji.

Obrazac huškanja

To je klasični obrazac nabrijavanja i huškanja koje se pretače u prijetnje i fizičke napade. Ono što su prije nekoliko godina bili šatoraši i stožeraši, sada su antivakseri.

I iza protivnika cijepljenja i Covid potvrda stoje isti politički akteri koji su svojedobno stajali iza stožeraša koji su čekićima jurišali na državne institucije u Vukovaru i iza šatoraša koji su nasrtali na Banske dvore i policiju.

A kad politika, mnogi od njih saborski zastupnici ili članovi Europskog parlamenta, odobravajuće kima glavom, rulja smatra kako ima dozvolu i opravdanje za nasilje.

Neka rade što im je volja

Štoviše, kad predsjednik Republike poručuje ljudima da "rade što im je volja", a pritom čak upozorava kako na ulazu u svoj ured ima vojsku koja će zaustaviti Covid inspektore, onda ti ljudi doista vjeruju da mogu na sve načine iskazivati svoj otpor potvrdama ili cijepljenju.

Pogotovo ako pritom ne nailaze na otpor policije i vladajuće politike koja na sve to - iz kukavičluka ili oportunizma - postojano šuti.

Slični scenariji organizirali su se proteklih desetljeća kad je politika s najvišeg mjesta huškala na "izdajnike" ili sudila "izdajicama", koji su kasnije bili izloženi verbalnim i drugim prijetnjama, pa čak i fizičkim napadima.

Sada su na meti novinari i liječnici: istureni na prvim linijama borbe protiv Covida i borbe protiv laži, manipulacija, opsjena, huškanja, politikanstva.

Krivci nasrću

Ne proziva se i ne napada krivce za 11 tisuća žrtava pandemije, ne bjesni se zbog najveće smrtnosti od korone, ne upire se prstom prema onima koji su zakazali u suzbijanju pandemije. Možda i zato što upravo ti krivci danas prijete, napadaju i nasrću.

Andrej Plenković više puta se hvalio (ili opravdavao?) da je njegova Vlada korona mjerama "pogodila mentalitet hrvatskog čovjeka". Sad se taj mentalitet obija o glavu onima koji su vodili rat protiv korone, ali i društvu koje je višestruko devastirano posljedicama pandemije.

Najnoviji slučajevi nasilja i napada na liječnike i novinare sugeriraju kako je ulica preuzela kontrolu, demagozi pokazali snagu, a huškači utjecaj veći nego što ga ima slaba i kukavička vlast koja više podilazi nasilnicima, nego što se diže u obranu društva od nasilja.

Antivakserski nasilnici uporno se pozivaju na slobodu. A kad će netko osloboditi društvo od tih nasilnika?