Anton Kliman (HDZ): Lijepo je znati da nama koji smo orali teren glasovi nisu pali s neba

HDZ-ov izborni kandidat prigovorio je DIP-u na rezultate izbora nakon saznanja od pouzdanih birača da su mu čitave obitelji dale glas, a prema rezultatima, a na dva biračka mjesta nije mu zabilježen niti jedan glas

<p>Državno izborno povjerenstvo (DIP) prihvatilo je prigovor HDZ-ovog izbornog kandidata <strong>Antona Klimana</strong> na rezultate glasovanja na dva biračka mjesta u Puli te će mu biti priznat 31 preferirani glas koje je dobio. Naime, Kliman je prigovorio na izborne rezultate nakon saznanja da pouzdanih birača da su mu čitave obitelji dale glas, a prema rezultatima izbora na tim biračkim mjestima nije zabilježen niti jedan. </p><p>Tražio je ponovno brojanje glasačkih listića kako bi se utvrdio stvarani broh preferencijalnih glasova. Nakon uvida u zapisnike o radu biračkih odbora s dva biračka mjesta utvrđeno he da he Kliman na jednom biračkom mjestu dobio 15, a na drugom 16 preferencijalnih glasova. Gradskom izbornom povjerenstvu Pule-Pola naloženo je da izmijeni rezultate glasovanja na navedenim biračkim mjestima sukladno broju utvrđenih glasova.</p><p>- Iako mi to ne mijenja na stvari, lijepo je znati da nama koji smo orali teren glasovi nisu pali s neba. Ne bih ulazio u nagađanja kako i zašto se to dogodilo baš meni, ali ovo treba biti škola demokracije za idući puta - rekao nam je Kliman. </p>