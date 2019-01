Antun (67) na proslavi Nove zaprosio Katicu: Rekla je 'da'!

Antun Mihaljević (67) svojoj voljenoj Katarini priredio je pravo iznenađenje u novogodišnjoj noći. Doček 2019. slavili su u orahovačkom hotelu 'Dukat' kada je nekoliko minuta prije ponoći bend 'Treća smjena' prekinuo svirku i mikrofon prepustio Antunu zvanom Tuna iz Donje Motičine.

Foto: Informativni centar Virovitica

Mihaljević je gostima ispričao svoju životnu priču i kako je upoznao Katicu, a potom je kleknuo i zaprosio ženu s kojom dijeli život posljednjih deset godina. Katica se iznenadila i pristala udati se za njega, javlja Informativni centar Virovitica.

Foto: Informativni centar Virovitica

- Svašta smo prošli u svojim životima, a kada smo se upoznali shvatili smo da je to, to. Iako smo već deset godina u vezi, dugo smo čekali da dobijemo papire za razvode i to se u 2018. konačno dogodilo i eto, odlučio da sam svoju sretnu vezu okrunimo brakom. Katarina je pristala i ja sam presretan - kaže Antun koji je inače poznat kao motičanski pučki pjesnik i zabavljač.

Foto: Informativni centar Virovitica

- Nisam doista ovo očekivala, ali stvarno sam sretna i naravno da sam pristala – rekla je vidno iznenađena Katica.