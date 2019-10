Anušić: 'U Kolindinom govoru potkrala se nebitna greškica'

Šef izbornog stožera Kolinde Grabar-Kitarović Ivan Anušić izjavio je u srijedu kako su novinari na predstavljanju kandidature dobili radnu verziju predsjedničina govora sa didaskalijama, te da je riječ o nebitnoj greški koja ne može zasjeniti odlično predstavljanje kandidature.

Novinari su na predstavljanju kandidature dobili govor u kojem su pisale i didaskalije, poput naglašavanja pojedinih dijelova govora i gestikulacije.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

"To je radna verzija govora koju je predsjednica dobila na uvid, složila se s njim, stavila svoje opaske i dogodila se greškica, potpuno nebitna, koja ne treba i ne može zasjeniti današnje odlično predstavljanje kandidature", kazao je Anušić gostujući u dnevniku RTL televizije.

Osvrćući se na to što na predstavljanju kandidature nisu bila dozvoljena novinarska pitanja, Anušić je rekao kako to nije zbog zatvorenosti, već specifičnosti u odnosu na druge kandidate.

Interes medija je velik, idemo polako

"Kolinda Grabar-Kitarović nije samo kandidatkinja, nego je i predsjednica te ujedno ima i državničke obaveze. Interes javnosti i medija je svakako velik i ja to u potpunosti razumijem. Idemo polako. Kandidatura je došla u sasvim normalno vrijeme, izbori će vjerojatno biti 22. prosinca i prijašnji izbori su bili u to vrijeme. Skoro tri mjeseca su do tada i svo vrijeme koje predsjednica potroši u kampanji, u pričama i raspravama s protukandidatima, ima manje vremena za raditi posao koji mora", rekao je Anušić.

Dodao je kako će kampanja biti duga te će predsjednica komunicirati s medijima i sudjelovati u sučeljavanjima, a sama će procijeniti ima li i u kojem trenutku potrebe obraćati se medijima te ići na sučeljavanja. (vkm)