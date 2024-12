Apel iz škola: 'Nezaštićeni smo, u zgrade nam ulazi tko hoće, nema plana prevencije nasilja'

Prije je svatko tko dolazi morao dati osobnu, zapisali bi mu ime i prezime, broj osobne, no onda je to zbog GDPR-a ukinuto. Meni se znalo dogoditi da mi bijesni roditelj upada u razred, viče, i nikom ništa, kaže nam jedna zagrebačka učiteljica.

Isto to već godinama slušamo od ravnatelja, nastavnika, djelatnika u školama...

Ovaj crni petak ipak nitko nije mogao ni sanjati. Prosvjetari u cijeloj Hrvatskoj, kao i cijela javnost, u potpunom su šoku zbog tragedije u školi u Prečkom. U zbornicama se jučer plakalo, dan koji je trebao biti veseli odlazak na školske praznike pretvorio se u crnilo. Kako nam kažu svi sugovornici, na nedovoljnu zaštitu u školama upozoravaju već godinama.

- Govorim o ovome već 20 godina, ali kad tražim zaštitare na vratima, onda sam ja katastrofičar, onda ja pretjerujem - kroz suze nam je rekao Željko Stipić, predsjednik sindikata Preporod, dok su stizale vijesti o napadu.

Nažalost, nema odgovora na pitanje je li se moglo napraviti nešto više. Očajni roditelji učenika OŠ Prečko otvoreno su poručili: Država nije napravila dovoljno, posebno ne nakon Beograda.

Zagreb: Građani pale svijeće na školskom igralištu OŠ Prečko | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

'Ne znam bi li zaštitar pomogao'

Ministar znanosti, obrazovanja i mladih smatra da nije tako.

- Svjesni smo da će biti puno mišljenja u javnosti što treba napraviti. Famozni detektori metala... To je neprovedivo u velikim školama, ulazak djece trajao bi satima. Ova škola ima i videonadzor, to opet nije spriječilo ovu osobu da uđe. Porte se pokrivaju tako da je netko od tehničkog osoblja zadužen da dežura, spremačice, domari... Dobar dio škola zaključava se kad učenici uđu, no moram napomenuti da smo imali pritužbe roditelja zbog zaključavanja - kazao je u petak Radovan Fuchs.

Ipak, i on je najavio ozbiljne pomake, a i sam premijer Andrej Plenković nakon sastanka u Vladi jasno je najavio: Škole će se odsad zaključavati.

- Morat ćemo zajedno razraditi svi skupa, i osnivači škola i mi u Ministarstvu, na koji najbolji način se mogu prevenirati ovakvi slučajeve - istaknuo je ministar Fuchs, koji je na pitanje o angažiranju zaštitara kazao kako svaka škola može od osnivača tražiti da im se omoguće usluge zaštitarske tvrtke.

Podsjetimo, više škola u Hrvatskoj na ulazima ima zaštitare. Jedna od njih je Osnovna škola "Ivan Benković" u Dugom Selu, gdje su u dogovoru s gradskim vlastima u popodnevnim i večernjim satima postavljeni zaštitari zbog incidenta koji se lani odigrao tijekom vikenda ispred škole. Ravnatelj Branko Goleš kaže nam kako je to utjecalo na veći osjećaj sigurnosti, prvenstveno zato što oko škole, kad nema nastave, nema više divljanja.

- Nama je to bila pozitivna promjena zbog psihoze koja je tad vladala u Dugom Selu, no nije nam to realno trebalo jer ni prije ni sad nismo imali incidentnih situacija u samoj školi. Nažalost, ovo što se dogodilo u Zagrebu tragedija je koja se nije mogla prevenirati. Nisam siguran da bi se takve situacije mogle riješiti zapisivanjem ili uz zaštitare - kaže nam Goleš.

'Akcijski plan nikad nije dovršen'

Što se tiče prevencije i zaštite od nasilja u školama, na snazi je više protokola i dokumenata, poput "Abecede prevencije nasilja", te smjernica o postupanju koje je Ministarstvo svim školama poslalo nakon tragedije u Beogradu. Mnogi ipak ističu da su dokumenti dobri, no upitna je provedba.

- Nitko ne vrši evaluacije provedbe, to su stvari koje bi trebalo itekako kontrolirati i imati mehanizme provjere. Mi moramo zaštititi školske zgrade od upada, neke škole su to dobro odradile. No trebao bi postojati kontrolni mehanizam preko kojeg bi se provjeravalo kako sve škole kontroliraju ulaske u škole, uključujući i roditelje - kazala nam je Jasmina Hamer, ravnateljica Hrvatske zajednice osnovnih škola.

A prosvjetni sindikati upozoravaju kako provedba planova nije ni zaživjela.

- Kao sindikat, sustavno upozoravamo na to da je nasilja u školama sve više, inicirali smo tijekom mandata ministrice Blaženke Divjak donošenje akcijskog plana te željeli da se nakon toga donese i dokument na nacionalnoj razini, kao plan prevencije nasilja u školama. Nažalost, taj dokument nikad nije zaživio - kazala je Sanja Šprem, predsjednica Sindikata hrvatskih učitelja, za Jutarnji list.

Djeci hitno treba pomoći

No najteža je situacija, kaže nam Jasmina Hamer, ali na to upozorava i pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat-Dragičević, sve teže stanje s mentalnim zdravljem djece i mladih. A to prati i velik nedostatak stručnjaka, psihijatara u školama i institucijama.

Potrebna je mobilizacija apsolutno svih mogućih resursa, treba osigurati mjesto na koje se mogu obratiti djeca, roditelji i zaposlenici škole, poručila je Pirnat-Dragičević.

- Moramo shvatiti da su druga vremena, brojni su izazovi, sve je više ovisnosti, nekontrole među mladima, sve je manje autoriteta, previše smo tolerantni na početne znakove agresije, a kad to krene, onda ako nema sankcija, onda to eskalira. Nužne su nam nacionalne mjere, kampanja koja bi obuhvatila sve dionike u društvu koji su odgovorni za odgoj i obrazovanje, od roditelja, ustanova, sindikata, ministarstva, agencije, gdje bi se zajedno djelovalo, u smislu osvješćivanja problema, gdje bi se neke strategije trebale donijeti - to bi se pod hitno napraviti. Moramo naći načina kako pomoći mladima da odrastaju u ovom okruženju društvenih mreža, poroka kojima su izloženi, od opojnih sredstava, alkohola, kockanja, seksualiziranja od najmlađe dobi. I da se djeca imaju kome obratiti, za pomoć bilo koje vrste - zaključuje Jasmina Hamer.