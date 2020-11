Apel umirovljenika Plenkoviću: 156.476 Hrvata živi s manje od 1000 kn mirovine, pomozite im

Predlažemo premijeru da pronađe način kako bi se umirovljenicima u vrijeme Covid-19 pandemije ponešto olakšao život tako da im se omogući jednokratna financijska pomoć, apeliraju iz Stranke umirovljenika

<p>Stranka umirovljenika poslala je priopćenje u kojem mole premijera Andreja Plenkovića da pomogne umirovljenicima kojima su mirovine manje od 1000 kuna te na taj način ne mogu dostojanstveno živjeti.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Traže barem 100 kuna jednokratne pomoći barem za tih 156.476 osiguranika HZMO-a, kojima su mirovine tako ekstremno male.</p><p>Njihovo priopćenje donosimo u cijelosti:</p><p><em>Uloga političara i možemo reći svaki njihov potez svakodnevno je pod povećalom javnosti i medija. Pri tome ako je riječ o višoj i značajnijoj funkciji pritisak i prismotra je veća. Toga moraju biti naši političari svjesni, a samim time i prihvatiti brojne kritike, a često i lažne objede. Ako se s time ne mogu nositi bolje je da niti ne ulaze u političku arenu jer od toga neće imati društvo koristi, a samo će trpjeti njihovo osobno zdravstveno stanje. </em></p><p><em>Prisjećajući se naših dosadašnjih reakcija očigledno je kako je bivši ministar Pavić svaku kritiku primao previše subjektivno, znao iskočiti iz takta i stoga je njegova politička karijera na zalasku. No izgleda kako je aktualni premijer drugačijeg kova pa bez bojazni da ćemo naštetiti njegovu zdravlju pišemo ovo priopćenje. </em></p><p><em>U stvari prvo želimo pohvaliti nastojanje vlade koju vodi da u ova teška financijska i druga vremena poveća naredne godine iznos u proračunu namijenjen za mirovine. Ovaj je prijedlog za svaku pohvalu i unosi djelić radosti među umirovljeničku populaciju! Nažalost istovremeno čitamo kako su umirovljenici u Umagu, a poznato je godinama i u gradu Zagrebu u još povlaštenijem položaju! </em></p><p><em>Zbog toga predlažemo predsjedniku Vlade Plenkoviću da pronađe način kako bi se umirovljenicima u vrijeme Covid-19 pandemije ponešto olakšao život tako da im se omogući jednokratna financijska pomoć. Pri tome mislimo barem na 156.476 osiguranika HZMO-a koji zamislite imaju mjesečnu mirovinu manju od 1000 kuna! Dodjelom samo 100 kuna njima bi predstavljalo pravo bogatstvo, a državu bi koštalo manje nego što je njezin donedavni dužnosnik zaposlen u JANAFU pohranio u osobnom vozilu. </em></p><p><em>Naravno kako se pojedincima koji rade i mukotrpno privređuju ovaj prijedlog neće sviđati, ali toga je uvijek bilo i bit će. No jednoga dana kada i oni postanu umirovljenici shvatit će o čemu je riječ tako da ovim putem ne želimo lamentirati dalje na tu temu. Do tada svi pa i oni koji prigovaraju da se borimo samo za mirovine i umirovljenike koji su, po njima, samo teret društvu imaju priliku razmišljati o svojoj budućnosti ili kako mi u Stranci umirovljenika ponavljamo: "Misli danas o mirovini sutra"!</em></p>