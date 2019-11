'Aplikacija me špijunirala, rekla je oglašivačima da sam trudna'

Iako je danas svima poznato da Facebook koristi naše podatke kako bi oglašivačima što bolje prezentirao osobne preferencije svakog pojedinog korisnika, opet se postavlja pitanje do koje granice etičnosti to sve može ići. Jedno je kada 'lajkanjem' određenih postova, primjerice o vjenčanju, na Facebook feedu krenu 'iskakati' oglasi o vjenčanicama ili slično, no drugo je kada aplikacija za računanje menstrualnog ciklusa pretpostavi da je osoba trudna i na temelju toga joj Facebook odjednom krene oglašavati stvari za djecu i trudnice. Usprkos tome što nam takvi 'proračunati' feedovi ponekad mogu olakšati život, tehnologija još uvijek nije dovoljno napredovala da bi razlučila kako neke stvari ipak nisu samo crno-bijele.

Nedavni primjer pokazao je izrazito bizaran slučaj 'špijuniranja' koji zadire duboko u nečiju privatnost. Naime, novinarka Daily Mirrora, Talia Shadwell, podijelila je svoje iskustvo na Twitteru koji je ubrzo postao viralan te joj donio mnoštvo reakcija, a javile su joj se i žene koje s njom dijele slično iskustvo.

- Ubuduće će tehnologija na društvenim mrežama vjerojatno znati da sam trudna i prije nego što zaista budem, smatram da je to duboko uznemirujuće - započela je Shadwell.

U nastavku objašnjava kako joj je Facebook odjednom postao pun reklama za mame i bebe, iako joj je to u početku bilo čudno jer trenutno nije u takvoj fazi života, nije se previše osvrtala na takve oglase. Mislila je da su zato krivi Facebook-ovi misteriozni algoritmi koji su našli poveznicu u tome da bi ona, kao 30-godišnja žena mogla biti zainteresirana za takav sadržaj.

- Dječji spam od feeda do feeda, bio je iritantan, ali zabavan. Pomalo nalik napornom rođaku koji me stalno ispituje kada ću požuriti i udati se - duhovito je opisala novonastalu situaciju.

- Ali jučer se sve to pretvorilo iz čudnog u jezivo. Postalo je jasno da Facebook misli da sam trudna, a sada znam i zbog čega. Kao i mnoge žene, koristim aplikaciju za praćenje menstrualnog ciklusa, jučer sam ju otvorila kako bih izvršila novo ažuriranje kad me na zaslonu telefona zabljesnulo upozorenje - obavještavalo me da mi 'mjesečnica kasni'. Zapravo, uopće mi nije 'kasnila' nego sam prošlog mjeseca zaboravila pravilno unijeti ciklus, a budući da su mi obavijesti na toj aplikaciji isključene, nisam primijetila da nisam dovršila unos, sve dosad. Ali aplikacije je sigurno primijetila - stoji u njenom tvitu.

Nadalje, kada je Talia ponovno ažurirala svoj mjesečni ciklus gotovo odmah su joj se prestale prikazivati reklame o djeci i trudnicama.

- Počela sam se osjećati nelagodno kada sam shvatila vezu između aplikacije koja je mislila da sam propustila ciklus i mog Facebook računa koji mi je iznenada pokušao prodati trudničke stvari kada je shvatio da mi 'kasni'. Već odavno koristim tu aplikaciju koju ne želim imenovati kao ni deinstalirati, pa sam samo promijenila postavke privatnosti kako se takve stvari više ne bi događale - napisala je Talia dodajući da ovo što je doživjela tzv. 'nadzorni kapitalizam'.

- Tehnološke tvrtke koje se bave oglašavanjem upotrebljavaju 'nevidiljivi' jezik te imaju specifičan postupak određivanja aplikacija koje komuniciraju s web stranicama, poput čarobnjaka iza zavjesa koji je kadar promijeniti način na koji mijenjamo svijet, ali bez dovoljno odgovornosti. Nismo niti svjesni koliko aplikacije i društvene mreže znaju o nama. U svijetu gdje se oglašavanje više ne svodi samo na panoe i časopise, nitko ne želi da ono postane toliko nametljivo da nam na koncu izazove nelagodu. Kako smo došli do toga? Upravo tako što su ljudi prirodno fascinirani vlastitim zdravljem - mnogi od nas vole brojati korake, pratiti kalorije, bilježiti svoju fitness rutinu na načine koji nam mogu pomoći da poboljšamo svoj život. Upravo su to programeri primijetili i uspješno unovčili te na taj način milijunima ljudi učinili život jednostavnijim, praktičnijim i učinkovitijim - stoji u njezinom tvitu.

No postoji i druga, tamna strana medalje. Referirajući se na ovaj konkretni slučaj, Shadwell su se javile mnoge žene sa sličnim iskustvom no puno gorom pričom iza toga - oglasi koji se još uvijek nastavljaju kada dožive traumu u trudnoći, odnosno kada pobace ili rode mrtvorođenče. Mnoge žene su ispričale da ih reklame za 'sretne bebe' na njihovom Facebook feedu nakon proživljene traume još više bace u očaj, a nakon pobačaja, nekima su i iskakali oglasi o liječenju neplodnosti. Što je potpuno pogrešno, jer svakodnevno podsjećanje na taj period života nešto je o čemu programeri i oglašivači očito nisu razmišljali.

- Moral tu igra ključnu ulogu, svi se možemo složiti kako je 'spamanje' ožalošćenih i istraumatiziranih žena jednostavno okrutno, ali zasigurno nije nepremostiv izazov za tehnološke genijalce budućnosti. U našu korist, upravo tvrtke koje nam pokušavaju sve prodati, moraju također učiniti sve kako ne bi izgubili povjerenje u njih, ovo se ne bi trebalo više događati u skorijoj budućnosti. Moram također naglasiti da je zanimljivo što sam bila svjedokom toga koliko je Facebook bio ustrajan prodati stvari svom mitskom nerođenom djetetu i to punih devet mjeseci prije nego što bi on uopće i došao na svijet. Zahvaljujući mojim nedavnim tvitovima u kojima koristim ključne riječi 'plodnost' i 'trudnoća', nema sumnje da ću biti prepravljena bebinim sadržajima za cijelu vječnost - našalila se Talia za kraj.