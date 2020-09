APN prvi dan dobio 611 zahtjeva za subvencije stambenih kredita

Direktor APN-a Dragan Hristov danas je novinarima rekao kako u ovom krugu očekuju tri do četiri tisuće zahtjeva, sukladno iskustvima s prošlih natječaja

<p>Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) je u ponedjeljak, prvi dan zaprimanja zahtjeva za subvencioniranje stambenih kredita, zaprimila ukupno 611 zahtjeva koje su banke predale za svoje klijente, objavio je APN na svojim internet stranicama. </p><p>APN je danas počeo zaprimati zahtjeve u sklopu petog po redu natječaja za subvencioniranje stambenih kredita i jutros su banke predale 310 zahtjeva svojih klijenata, a do kraja radnog dana taj se broj gotovo udvostručen.</p><p>Direktor APN-a <strong>Dragan Hristov</strong> danas je novinarima rekao kako u ovom krugu očekuju tri do četiri tisuće zahtjeva, sukladno iskustvima s prošlih natječaja. Od početka primjene mjere, 2017. godine pa sve dosad podijeljeno je subvencija u vrijednosti oko 240 milijuna kuna, istaknuo je.</p><p>Do sada su provedena četiri kruga prijava za subvencioniranje kredita, zadnji u proljeće ove godine, a po podacima s internetskih stranica Ministarstva graditeljstva, kroz ta četiri kruga odobreno je više od 13 tisuća zahtjeva za subvenciju, dok je u obiteljima koje koriste tu mjeru do sada je rođeno više od 1.750 djece.</p><p>APN je ranije ovog mjeseca sklopio ugovore s 14 banaka o davanju subvencioniranih stambenih kredita, pri čemu se najviše efektivne kamatne stope koje su banke ponudile kreću od 2,12 posto do 3,50 posto.</p><p>Po već ranije poznatim uvjetima, zahtjev za subvencioniranje stambenog kredita mogu podnijeti svi mlađi od 45 godina koji u svom vlasništvu nemaju stan ili kuću. Subvencioniranje kredita odobravat će se za kupnju stana ili kuće, odnosno gradnju kuće, i to do najviše 1.500 eura po četvornom metru odnosno do najvišeg iznosa kredita od 100.000 eura u kunskoj protuvrijednosti. Rok otplate kredita ne smije biti kraći od 15 godina. </p><p>Subvencioniranjem stambenih kredita mladima se subvencionira plaćanje dijela stambenog kredita u prvih pet godina otplate.</p><p>Za svako rođeno, odnosno usvojeno dijete u razdoblju subvencioniranja kredita, subvencija države produžuje za dodatne dvije godine. Izmjenama zakona iz lipnja prošle godine, omogućava se produženje subvencija za dodatnu godinu po svakom djetetu i za obitelji koje već imaju djecu. To znači da će za obitelj koja već ima dvoje djece subvencija umjesto pet trajati sedam godina.</p><p>Visina subvencije ovisi o indeksu razvijenosti mjesta na kojem se nekretnina kupuje, odnosno gradi, te se kreće od 30 do 51 posto iznosa rate kredita.</p>