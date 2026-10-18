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UŽAS

Pariz dan poslije: Grad izgleda kao da je na njega pala bomba

U pojedinim dijelovima Pariza policija je ispaljivala suzavac dok se povlačila pred prosvjednicima. Prosvjednici su pokušali provaliti u robnu kuću Galeries Lafayette, demolirali su banke, podmetali požare...
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Aftermath of clashes during a national day of protests against the cost of living and rising fuel prices, in Paris
Više od 1200 uhićenih u nasilnim prosvjedima koji su izbili u subotu u više gradova. Ozlijeđeno je najmanje 150 policajaca. Prosvjednici su palili zgrade i aute, pljačkali luksuzne trgovine i napadali policiju. U Limogesu su zapalili povijesnu gradsku vijećnicu, u Parizu su demolirali cijele kvartove, napravili barikade na ulicama. | Foto: Stephanie Lecocq
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Više od 1200 uhićenih u nasilnim prosvjedima koji su izbili u subotu u više gradova. Ozlijeđeno je najmanje 150 policajaca. Prosvjednici su palili zgrade i aute, pljačkali luksuzne trgovine i napadali policiju. U Limogesu su zapalili povijesnu gradsku vijećnicu, u Parizu su demolirali cijele kvartove, napravili barikade na ulicama. | Foto: Stephanie Lecocq
Komentari 45

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