Pariz dan poslije: Grad izgleda kao da je na njega pala bomba

U Limogesu je zapaljena gradska vijećnica; u Marseilleu su prosvjednici odjeveni u crno provalili u gradsku vijećnicu i išarali je anarhističkim grafitima, a u Lyonu su prosvjednici zapalili gradski turistički ured. Policijske taktike izazvale su kritike nakon ozljeda među prosvjednicima, uključujući tinejdžera koji je izgubio ruku nakon što je podigao šok bombu. Lecornu je rekao da je više od 150 policajaca ozlijeđeno u subotnjim prosvjedima, ali nije rekao jesu li prosvjednici ozlijeđeni. Ministar unutarnjih poslova je potvrdio izvješća da je jednoj osobi u sukobima s policijom u subotu otkinuta ruka. Francuski mediji izvijestili su da je pokušao podići šok bombu. Policijski sindikat UNSA objavio je video na X-u na kojem se vidi kako gomila napada policijske kombije palicama i ciglama na više lokacija. Sindikat je upozorio da su vladine policijske snage na rubu pucanja. | Foto: Stephanie Lecocq