Pariz dan poslije: Grad izgleda kao da je na njega pala bomba

U pojedinim dijelovima Pariza policija je ispaljivala suzavac dok se povlačila pred prosvjednicima. Prosvjednici su pokušali provaliti u robnu kuću Galeries Lafayette, demolirali su banke, podmetali požare...
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Više od 1200 uhićenih u nasilnim prosvjedima koji su izbili u subotu u više gradova. Ozlijeđeno je najmanje 150 policajaca. Prosvjednici su palili zgrade i aute, pljačkali luksuzne trgovine i napadali policiju. U Limogesu su zapalili povijesnu gradsku vijećnicu, u Parizu su demolirali cijele kvartove, napravili barikade na ulicama.
| Foto: Stephanie Lecocq
Više od 1200 uhićenih u nasilnim prosvjedima koji su izbili u subotu u više gradova. Ozlijeđeno je najmanje 150 policajaca. Prosvjednici su palili zgrade i aute, pljačkali luksuzne trgovine i napadali policiju. U Limogesu su zapalili povijesnu gradsku vijećnicu, u Parizu su demolirali cijele kvartove, napravili barikade na ulicama.
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Foto: Stephanie Lecocq
Više od 1200 uhićenih u nasilnim prosvjedima koji su izbili u subotu u više gradova. Ozlijeđeno je najmanje 150 policajaca. Prosvjednici su palili zgrade i aute, pljačkali luksuzne trgovine i napadali policiju. U Limogesu su zapalili povijesnu gradsku vijećnicu, u Parizu su demolirali cijele kvartove, napravili barikade na ulicama.
| Foto: Stephanie Lecocq
Dok su stotine tisuća ljudi mirno prosvjedovale u povorkama na ulicama brojnih gradova, nasilne ekstremne skupine napale su javne zgrade, opljačkale luksuzne butike i supermarkete te napale policijska vozila i službenike.
| Foto: Stephanie Lecocq
U pojedinim dijelovima Pariza policija je ispaljivala suzavac dok se povlačila pred prosvjednicima, mahom mladim ljudima, od kojih su mnogi bili odjeveni u crno, s kapuljačama, maskama i zaštitnim naočalama kao obranom od suzavca. Izgrednici su pokušali provaliti u robnu kuću Galeries Lafayette, demolirali su banke, opustošili trgovinu Lacoste i druge butike, a opljačkali su i prodavaonicu mobilnih uređaja SFR. Prosvjednici su tijekom cijelog dana podmetali požare, pri čemu je izgorjelo mnogo predmeta, uključujući brojne automobile.
| Foto: Abdul Saboor
U Limogesu je zapaljena gradska vijećnica; u Marseilleu su prosvjednici odjeveni u crno provalili u gradsku vijećnicu i išarali je anarhističkim grafitima, a u Lyonu su prosvjednici zapalili gradski turistički ured. Policijske taktike izazvale su kritike nakon ozljeda među prosvjednicima, uključujući tinejdžera koji je izgubio ruku nakon što je podigao šok bombu. Lecornu je rekao da je više od 150 policajaca ozlijeđeno u subotnjim prosvjedima, ali nije rekao jesu li prosvjednici ozlijeđeni. Ministar unutarnjih poslova je potvrdio izvješća da je jednoj osobi u sukobima s policijom u subotu otkinuta ruka. Francuski mediji izvijestili su da je pokušao podići šok bombu. Policijski sindikat UNSA objavio je video na X-u na kojem se vidi kako gomila napada policijske kombije palicama i ciglama na više lokacija. Sindikat je upozorio da su vladine policijske snage na rubu pucanja.
| Foto: Stephanie Lecocq
Foto Stephanie Lecocq
Foto Stephanie Lecocq
Foto Stephanie Lecocq
Foto Abdul Saboor
Foto Stephanie Lecocq
Foto Abdul Saboor
Foto Abdul Saboor
Foto Stephanie Lecocq
Foto Stephanie Lecocq
Foto Stephanie Lecocq
Foto Abdul Saboor
Foto Stephanie Lecocq
Foto Stephanie Lecocq
Foto Stephanie Lecocq
Foto Stephanie Lecocq
Foto Abdul Saboor
Foto Stephanie Lecocq
Foto Stephanie Lecocq
Foto Stephanie Lecocq
Foto Abdul Saboor
Foto Stephanie Lecocq
Foto Stephanie Lecocq
Foto Abdul Saboor
Foto Stephanie Lecocq
Foto Stephanie Lecocq
Foto Stephanie Lecocq
Foto Stephanie Lecocq
Foto Stephanie Lecocq
Foto Stephanie Lecocq
Foto Stephanie Lecocq
Foto Stephanie Lecocq
Foto Stephanie Lecocq
Foto Yann Tessier