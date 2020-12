Ivan Đikić jedan je od znanstvenika koji je 6. prosinca uputio apel javnosti kojim su tražili da se preventivno i bez odgode aktiviraju najoštrije mjere kontrole epidemije koje su u Hrvatskoj politički i ekonomski moguće. U RTL Direktu objasnio je pada li broj zaraženih i bez strogih mjera.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Apsolutno se ne mogu složiti, jer upravo zbog mjera koje smo donijeli prije dva-tri tjedna, a te smo svi mi tražili, pogotovo članovi Znanstvenog savjeta, tu se misli na zatvaranje noćnih klubova, restorana, caffe barova, smanjivanje broja okupljanja, gustoće u javnom transportu, zatvaranje škola i najvažnije, jasne komunikacije prema građanima. Na temelju tih mjera su ovi rezultati izrazito pozitivni i imamo značajan pad broja zaraženih - rekao je Đikić dodajući kako su tražili još rigoroznije mjere od onih koje su uvedene.

- Mi smo uvijek tražili pravilne, pravodobne mjere, jer na temelju podataka koje smo imali početkom 12. mjeseca, a to je bilo 4000 ljudi koji su dnevno u prosjeku zaraženi, da će nam u 12. mjesecu će nam broj umrlih biti 2000, samo u jednom mjesecu. Na temelju tih podataka su svi znanstvenici govorili vladi potrebne su ozbiljne, stroge i pravodobne mjere - rekao je Đikić te dodao kako su propusnice i sprečavanje prelaska građana iz jedne županije u drugu klasične mjere potpunog lockdowna.

- Vlada je to pokušavala izbjeći, a sada to uvodi, kad meni nije apsolutno jasno zašto, ne vidim nijedan znanstveni razlog da se te mjere uvode večeras, kada imamo tako značajan pad novozaraženih. O tome možemo govoriti, kada se mjere uvode i na temelju kojih brojeva - smatra.

Složio se i s mišljenjem Gordana Lauca koji kaže da trenutne mjere nisu dale ovaj rezultat jer je broj počeo padati nakon dva tjedna.

- To je točno, unutar dva do tri tjedna prave mjere će vam donijeti rezultate, to je znanstveno potvrđeno, vjerujem da vam podaci govore što je većina znanstvenika govorila. Ne želim ulaziti u rasprave s pojedincima. Pojedinci imaju odgovornost za svoje riječi - rekao je.

Kako ne bi došlo do rasta zaraženih, Đikić smatra kako je potrebno unaprijediti komunikaciju s građanima. Dodaje kako se mjere mijenjaju iz dana u dan, nisu jasne ni transparentne.

- I danas imate brojeve koji još uvijek ne daju povjerenje i vjerodostojnost. To je bio jedan cijeli paket razmišljanja znanstvenika širom svijeta i onih u Hrvatskoj koji su željeli na kvalitetan i dobar način uputiti vladu kako da kontrolira ovu vrlo opasnu epidemiju - govori.

Ponovno je izrazio mišljenje kako smatra da propusnice nisu bile potrebne.

- Ove mjere djeluju i uopće ne razumijem zašto ove propusnice koje su tako stihijski i relativno nepravedno prema dijelu građana uvedene, nemamo nikakve podatke zašto se uvode. To je potpuno nelogično i neznanstveno i čini mi se da je Stožer u ovom slučaju potpuno izgubio znanstveni i stručni kompas. Ovdje su drugi razlozi zašto se te mjere uvode, ne radi prevencije, ne radi potrebe da se građani zatvore - smatra.

Dodaje kako su za to krivi drugi razlozi poput velikog upliva politike.

- Mjere su najavljene prije pet dana, a danas kad se uvode brojevi su na polovici onoga što smo imali prije tjedan ili dva i tu je očigledan utjecaj politike. Stožer je trebao biti dovoljno snažan da sa stručnog stanovišta kaže da li je doista potrebno uvoditi ovako stroge mjere koje smo do sada izbjegavali, a sad ih uvodimo kada nam druge mjere djeluju. Nije logično - zaključio je.